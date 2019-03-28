11.2 C
Istanbul
28.03.2019
Anasayfa GÜNCEL Yolcularla pazarlık yapan taksicilere 4 bin 530 lira ceza

Yolcularla pazarlık yapan taksicilere 4 bin 530 lira ceza

birgun.net birgun.net

İstanbul’da, yolcularla kısa mesafe pazarlığı yapan ve yaşananları kayıt altına alan bir genci tartaklayan 2 taksiciye 4 bin 530 lira para cezası kesildi, araçları bağlandı.

İstanbul’da geçtiğimiz Pazartesi günü geç saatte iş yerinden çıkan, Levent’ten metroya binen ve Yenikapı’da inen yazılımcı Uğur A., istasyon önünde bekleyen taksicilerin vatandaşlarla “kısa mesafe” pazarlığı yapması nedeniyle saatlerce beklemek zorunda kaldı.

Taksici, genci tartakladı

Taksicilerin pazarlık içerisine girmesi ve onları almaması üzerine Uğur A., yaşananları cep telefonu kamerasına kaydetti. Dakikalarca kayıt alan genci fark eden bir taksi sürücüsü, onunla tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taksici, genci azarlayarak tartakladı. Yaşanan arbedede genç yanlışlıkla kayıttan çıktı. Olayın ardından yaşananları sosyal medya hesabından anlatarak paylaşan genç, görüntüleri de ilgili birimlere göndererek şikayette bulundu.

Sürücülere 4 bin 530 lira ceza kesilip araçları bağlandı

Şikayetin değerlendirilmesi üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, plakaları tespit edilen 2 sürücüyü yakaladı. Şubeye götürülen taksicilere, “Belediyeden alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak” ve “ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak” suçlarından 2 bin 265’şer lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücülerin kullandığı taksiler ise 30 gün süreyle trafikten men edildi.

İlginizi çekebilir:  Uber, Careem’i satın aldı

Konuyla ilgili açıklamada ise, “UDES kapsamında birden fazla yolcu almak ve ayrı ücret talep etmek fiilleri dolayısıyla gerekli yaptırımlar uygulanmış ve emniyet birimlerince araçlar, 30 gün süre ile trafikten men edilmiştir” denildi.

İlginizi çekebilir:  Uber, Careem’i satın aldı

KaynakAA
- Reklam -

SON HABERLER

Yolcularla pazarlık yapan taksicilere 4 bin 530 lira ceza

birgun.net -
İstanbul’da, yolcularla kısa mesafe pazarlığı yapan ve yaşananları kayıt altına alan bir...
Devamını Oku

“İŞKUR, AKP’nin seçim ofisi gibi çalışıyor”

BİRGÜN İZMİR -
DİSK Ege Bölge Temsilciliği, KESK İzmir Şubeler Platformu ve TMMOB İzmir İl...
Devamını Oku

AKP’li aday ‘maden durduruldu’ dedi, aynı gün bakanlık şirkete izin verdi

Demet Sargın -
Çanakkale’de AKP’li belediye başkan adayı Ayhan Gider’in Kirazlı’daki “vahşi altın madeninin” durdurulduğunu...
Devamını Oku

İstanbul’da 10 milyon 560 bin 963 seçmen var

birgun.net -
31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbullular da büyükşehir...
Devamını Oku

NASA 100 bin TL karşılığında 2 ay boyunca yatacak gönüllüler arıyor

birgun.net -
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), yapay yerçekiminin sağlığa etkilerinin inceleneceği bir...
Devamını Oku

Guardian: Erdoğan yabancı yatırımcıya savaş açtı, resesyon derinleşebilir

birgun.net -
Guardian gazetesi Türkiye'nin Türk Lirası'nı (TL) desteklemek adına attığı adımların küresel ekonomide...
Devamını Oku

Beşiktaş’ın Kagawa formaları Uzak Doğu’da satılacak

birgun.net -
Beşiktaş'ın Japon futbolcusu Shinji Kagawa'nın isminin yazılı olduğu formalar, Uzak Doğu ülkelerinde satılacak.
Devamını Oku

Marmara ve Ege’de fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısı

birgun.net -
Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuzeybatı kesimlerde bugün öğle saatlerinden itibaren 31 Mart Pazar...
Devamını Oku

Köpek Filmi’nin ilk gösterimi 12 Nisan’da

birgun.net -
Yönetmen ve akademisyen Cem Hakverdi’nin uzun bir çalışma sonucu ortaya koyduğu “Köpek...
Devamını Oku

Kızılay’ın erzakları AKP’nin seçim malzemesi oldu!

birgun.net -
Kardeşi geçen dönem Eskişehir Kızılay il başkan yardımcısı olarak görev yapan, Eskişehir...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi