22.1 C
Istanbul
04.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Yoldakileri 'küfürlü konuşmayın' diye uyaran babanın öldürüldüğü kavgayla ilgili 3 tutuklama

Yoldakileri ‘küfürlü konuşmayın’ diye uyaran babanın öldürüldüğü kavgayla ilgili 3 tutuklama

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: AA

Adana’da “küfürlü konuşmayın” uyarısı yaptığı yol kenarındaki kişilerce babanın öldürüldüğü, oğlunun ise yaralandığı kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi’ndeki cinayetle ilgili Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlıların Uçak Mahallesi’nde bir ikamette olduğunu tespit eden polisler, eve yaptıkları baskında şüpheliler Serhathan Ç, Bilal Ö. ve Rıdvan Ş’yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

2 Haziran’da, Yunus A. (53), oğlu Yusuf A. (23) ile birlikte evlerine giderken yol kenarında küfürlü konuşan kişilere uyarıda bulunmuş, çıkan kavgada yaralanan baba ve oğlu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Başından yaralanan baba Yunus A. kurtarılamamıştı.

Kaynak:AA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,394AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Yoldakileri ‘küfürlü konuşmayın’ diye uyaran babanın öldürüldüğü kavgayla ilgili 3 tutuklama

birgun.net -
Adana'da "küfürlü konuşmayın" uyarısı yaptığı yol kenarındaki kişilerce babanın öldürüldüğü, oğlunun ise...
Devamını Oku

Mersin’de kadın cinayeti: 62 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu

birgun.net -
Mersin'in Tarsus ilçesinde 62 yaşındaki kadın, bıçaklanarak öldürüldü.Tekeliören...
Devamını Oku

İmamoğlu’yla tartışan pizzacı, AKP reklamında boy gösterdi

birgun.net -
Devamını Oku

İmamoğlu’ndan Yıldırım’la ‘televizyon düellosu’na: Umarım gerçekleşir

birgun.net -
İmamoğlu'na bayram namazı sonrası İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'un kendisiyle ilgili sosyal medya...
Devamını Oku

Erdoğan’dan YSK’nin son kararına: Orada bir yanlış anlaşılma var

birgun.net -
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldıktan...
Devamını Oku

Bahçeden…

SEVİN OKYAY -
Güneşli bir bayrama çiçek-böcekle girelim, ruhumuz renklensin. Basın camiasından çok sevdiğim iki...
Devamını Oku

Rock Off 2019, Opeth ile geri dönüyor

birgun.net -
Rock Off 2019, bir senelik aranın ardından 6 Temmuz’da Parkorman’da. 2014’te ilki...
Devamını Oku

Gizemli, eğlenceli ve kirli…

birgun.net -
DİLHAN HIZPek çok çocuk için hayallerinin mesleğidir...
Devamını Oku

Her çocuk başka dünya

birgun.net -
MEHMET ÖZÇATALOĞLUKoray Avcı Çakman’ın Altın Kitaplar’dan çıkan...
Devamını Oku

Yetimhaneden yeşil sahalara

ZİYA ADNAN -
“Suçlu olduğumu sanıyorum. Ailemi ve arkadaşlarımı daha fazla utandırmak istemiyorum…”
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi