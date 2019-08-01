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01.08.2019
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Yollarda can vermek kaderimiz değil!

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Diyarbakır’dan Karadeniz’e çalışmaya giden mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün önceki gün devrilmesi sonucu 25 işçinin yaralanması, mevsimlik işçilerin çalışma koşullarını bir kez daha gündeme getirdi. Diyarbakır İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, “Mevsimlik tarım işçilerinin iş kazaları ve iş cinayetleri kaderimiz değildir” açıklaması yaptı.

ON BİNLERCE İNSAN ÖLÜMLE YÜZ YÜZE

Düzenlenen basın toplantısında Diyarbakır İSİG Meclisi adına konuşan DİSK Diyarbakır Bölge Temsilcisi Mehmet Şirin Gürbüz, her yıl yüzlerce tarım işçisinin trafik kazalarında yaşamını yitirdiğine dikkat çekti. Gürbüz, şunları söyledi:
“Bölgemizde on binlerce insanın kadını, erkeği, yaşlısı, çocuğuyla göç edip Türkiye’nin farklı illerinde derme çatma çadırlarda, barınma yerlerinde sağlıksız şekilde yaşayıp güvencesiz çalıştığı bir gerçektir. Mevsimlik tarım işçilerine dayatılan güvencesiz ve güvenliksiz çalışma koşulları, traktörlerin, kamyonların kasalarında yahut minibüslere kapasitenin çok üstünde bindirilerek yaptıkları yolculuklarla başlıyor. Kullanılan araçların ulaşım aracı olmaması, işçilerin yolcu kapasitesini aşacak şekilde taşınması bu yaşanan hadiselere sebebiyet veriyor.”

YETKİLİLER derhal SORUMLULUK ALMALI

Bunun yanında işçilerin gittikleri yerlerde ırkçı saldırılara maruz kaldığını ve iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini belirten Gürbüz, “Tarım işçilerinin zorunlu olarak sürdürdükleri hayati tehlikesi olan bu yolculukların güvenli hale getirilmesi, gittikleri illerdeki yaşam koşullarının insan onuruna yakışır şekilde olması gerekir. Her yıl ölüm rakamlarıyla gündeme gelen mevsimlik işçilerinin artık yaşadıkları mağduriyetlere getirilen çözümlerle gündeme gelmesi gerekiyor. İş kazaları ve iş cinayetleri kaderimiz değildir!” diye konuştu.

Gürbüz, bu ölümlerin ve kazaların artık yaşanmaması için yetkilileri göreve çağırdı.

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