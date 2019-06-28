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28.06.2019
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Yolun sonu aydınlık

MEHMET EMİN KURNAZ MEHMET EMİN KURNAZ

Ezici farkla ikinci kez İBB Başkanlığı’na seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun çağrısıyla devir teslim töreni için on binlerce yurttaş Saraçhane’de bulunan İBB binasına akın etti.

Bunaltıcı havaya ve yoğun sıcağa aldırmayan İstanbullular ellerinde flamalar Saraçhane yollarından davullar ve halaylar eşliğinde coşkuyla alana geldi… Kimi genç, kimi yaşlı, kimi başörtülü, kiminin üzerinde takımının forması… Toplumun farklı sınıf ve katmanlarından bir araya gelen coşku seli, 13 bin oy farkından 800 bin farka nasıl ulaşıldığının en net tezahürü oldu. 17 yıllık iktidarın ellerinden aldığı şeyleri geri isteyen on binlerin birikmiş öfkesi, yıkılmaz denilen duvarların, aşılmaz sanılan yolların ‘umut’la nasıl geçildiğini gösterdi.

Metro girişlerinden başlayan heyecan, alanda bir coşku seline dönüştü. Hayatlarında bir başka iktidar tanımamış gençler, işsizlik ve iktidarın sosyal yaşamlarına müdahalesinden yakınırken, konuştuğumuz ihtiyar bir yurttaş ise “Ben 63 yaşındayım, ömrümde bir belediye başkanı mazbata alacak diye toplanmış böyle kalabalık görmedim” dedi.

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Başka bir yurttaş ise, öfkesini, “Adamın hakkını yemeyeceklerdi, onlara hepsi müstahak” diyerek gösterdi.

İmamoğlu alana çıktığında iyice coşan kitlenin slogan ve alkışlara yansıyan iki vurgusu oldu.

Birincisi, her şey güzel olacak söyleminde geleceğe dair duyulan ‘umut’, öbürü ise kitlenin her fırsatta attığı ‘hak hukuk adalet’ sloganıydı. Ayrıca İmamoğlu HDP seçmenine teşekkür ederken yaşanan coşku, halkların birbirini anlamasına en güzel örneklerden biri oldu.

Metro çıkışında şahit olduğum bir diyalogla bitireyim; Saraçhane’ye metrosu çıkışında o coşkulu yoğun kitle içinde hınca hınç ilerlemeye çalışırken iki geçten biri diğerine, “Hangi yoldan çıkalım?” diye sordu. Öteki şöyle cevapladı: “Fark etmez, bu yolların hepsi aydınlığa çıkıyor, yürüyelim.”

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