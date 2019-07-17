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17.07.2019
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Yöneticiler ‘kusurlu’ ama yine de serbest

Ankara’da dokuz kişinin hayatını kaybettiği YHT faciasında fatura iki çalışana çıkarılmak isteniyor. Bilirkişinin kusurlu tespiti yaptığı 17 yönetici serbest kalırken, “Kusurun takdiri savcılığınıza bırakılmıştır” denilen Hareket Memuru Yavuz ve Trafik Kontrolörü Erbey’in tutukluluklarına yapılan itiraz reddedildi

Burcu Cansu Burcu Cansu

13 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da YHT kazasında 9 kişinin hayatını kaybettiği, 93 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin bilirkişinin, “kusurun takdiri savcılığınıza bırakılmıştır” tespiti yaptığı Hareket Memuru Sinan Yavuz ve Trafik Kontrolörü Emin Ercan Erbey’in tahliye talepleri reddedildi. Şüpheli avukatları, bilirkişinin “kusurlu bulduğu” 17 TCDD yöneticisinin serbest olmasına rağmen, hareket memuru ile trafik kontrolorünün halen tutuklu olmasını eleştirdi.

Soruşturma kapsamında, “kazanın meydana gelişinde kusur bulunan kişilerin ve kusur durumlarının” tespiti için hazırlanan bilirkişi raporunda, aralarında TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın’ın da bulunduğu 17 yönetici ile ilgili “kusurludur” tespiti yapıldı. Raporda, tutuklu bulunan Hareket Memuru Sinan Yavuz ve Trafik Kontrolörü Emin Ercan Erbey için “kusurun takdiri savcılığınıza bırakılmıştır” denildi.

Raporda yer alan tespitin ardından Trafik Kontrolörü Emin Ercan Erbey’in avukatı Özay Arıkan Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği’ne, Hareket Memuru Yavuz’un avukatı Erdem Elvan da nöbetçi sulh ceza hakimliğine başvurarak, tahliye talep etti.

MAKAMI NE OLURSA OLSUN

Trafik Kontrolörü Emin Ercan Erbey’in avukatı Özay Arıkan başvuru dilekçesinde, kusurlu olduğu tespitine rağmen 17 TCDD yöneticisinin serbest olmasını eleştirerek, şunları kaydetti:

“Diğer şüphelilerin açıkça kusurlu oldukları tespit edildiği halde onlar tutuksuz, müvekkilim ise halen tutukludur. Makamı, mevkisi ne olursa olsun gerçek kusurlu ve sorumlu olanlar cezalandırılmalıdır. Elimizdeki dosyada 17 kişinin açıkça kusurlu bulunduğunun kurul raporda belirtilmesine karşın bu kişilerin tutuksuz olması, kusur bulunmayan müvekkilimin ise halen tutuklu olmasının hem hukuken hem de kamuoyu vicdanı yönünden izah edilebilir bir yanı bulunmamaktadır.”

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Hareket Memuru Yavuz’un avukatı Erdem Elvan da nöbetçi sulh ceza hakimliğine yaptığı başvuruda, “Asıl kusurlular serbest, kusursuz bulunan personel ise tutuklu. Müvekkilimin tahliyesinİ talep ediyorum” dedi.

TAHLİYE TALEBİNE RET

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Trafik Kontrolorü Erbey için yapılan tahliye başvurusunu, “Raporda şüphelinin kusurunun olmadığına dair açık bir tespitinin bulunmadığı gibi, soruşturma dosyasının kapsamı, kazada hayatını kaybeden maktul sayısı, soruşturmanın halen devam ediyor oluşu” gerekçesiyle reddetti.

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği de Hareket Memuru Yavuz için yapılan başvuruyu “Kuvvetli suç şüphesinin mevcut olması, tutuklama nedenleri itibarıyla şüpheli lehine delil durumunda değişiklik bulunmaması, tanıklar veya başkaları üzerinde baskı yapma delillerin karartılması ihtimali” gerekçesiyle reddetti.

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