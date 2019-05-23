Yönetmen ve senarist Yavuz Özkan yaşamını yitirdi

Senarist ve yönetmen Yavuz Özkan, 77 yaşında hayatını kaybetti. Özkan, bir süredir tedavi gördüğü hastanede organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yavuz Özkan’ın cenazesi, 24 Mayıs Cuma günü Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

Yavuz Özkan kimdir?



Yozgat’ta 1 Ocak 1942’de dünyaya gelen Yavuz Özkan, tiyatro ve sinema alanında çeşitli çalışmalara imza attı.

“Bol ödüllü filmlerin yönetmeni” olarak bilinen Özkan, 1970’li yıllarda kısa filmler çekti ve film senaryoları yazdı.

Özkan, 1978 ve 1979’da Türkiye işçi sınıfının mücadelesini “Maden” ve “Demiryolu” filmleriyle beyaz perdeye taşıdı. 1980’de Paris’e giden usta sanatçı, burada da bir Fransız kanalı için “Sevgiliye Mektuplar” ve “Son Savaşçı” isimli iki televizyon filmi yazdı ve yönetti.

Türkiye’ye 1987’de dönüş yapan Özkan’ın filmleri yurt içi ve dışında birçok ödüle değer görüldü ve filmleri yurt dışında da gösterime girdi.

Yavuz Özkan, 1991 yılında da Türkiye Sinema ve Audiovisuel Vakfı’nın (TÜRSAK) kurucuları arasında yer aldı. Sinema alanında öğrenciler de yetiştiren Özkan, yaşamı boyunca “Filim Bitti”, “Yengeç Sepeti”, “Bir Kadının Anatomisi”, “Hayal Kurma Oyunları” gibi yapıtların da aralarında bulunduğu 44 film yönetti.