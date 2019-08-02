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02.08.2019
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YouTube, 2019’un ikinci çeyreğinde en çok kâr eden video platformu oldu

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ABD’li video paylaşım platformu YouTube, Netflix ve Hulu gibi ücretli uygulamalardan daha fazla gelir elde etti. Verilere göre, YouTube’un 2019’un ikinci çeyreğinde 138 milyon dolarlık bir kârı bulunuyor.

Kasım 2006’da Google tarafından 1.65 milyar dolara satın alınan YouTube, 2019’un ikinci çeyreğinde en çok kâr eden video paylaşım platformu oldu. Youtube’un, Netflix ve Hulu gibi ücretli uygulamaların önünde yer alması oldukça şaşırttı.

Webtekno’nun Sensor Tower verilerinden aktardığına göre, 2019’un ikinci çeyreğinde elde edilen gelirlere göre ilk beşteki diğer video ve fotoğraf platformları Kwai, TikTok, 17 LiveAF ve PicsArt oldu.

Bununla birlikte Sensor Tower verilerinin brüt kullanıcı harcamasından geldiğini ve üçüncü taraf Android mağazalarından gelen uygulama geliri içermediği belirtildi.

YouTube, dünya genelinde toplam 138 milyon dolar gelir elde ederek geçen yılın aynı dönemine göre 2.2 katlık bir artış yakaladı.

ABD’li kullanıcılar, YouTube’un gelirinin yüzde 70’ini oluştururken bunu yüzde 7’yle Japonya, yüzde 4’le İngiltere takip etti. ABD’deki harcamalarla diğer ülkelere yapılan harcamalar arasındaki büyük farka sebep olarak YouTube TV’nin yalnızca ABD’de bulunması gösteriliyor.

Rapordaki en şaşırtıcı açıklamalardan biri, YouTube’un Apple Store’da en çok kazanan fotoğraf ve video uygulaması olmasına rağmen Google Play’de en iyi 10’da yer almaması. Diğer yandan raporda Google Play’de en çok kazanan fotoğraf ve video uygulaması, Apple Store’da dördüncü sırada yer alan 17 LiveAF olarak görünüyor. 

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