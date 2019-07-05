25.2 C
Istanbul
05.07.2019
Anasayfa TEKNOLOJİ YouTube 'hack' videolarını silmeye başladı

YouTube ‘hack’ videolarını silmeye başladı

birgun.net birgun.net

YouTube Hack videolarını kullanıcılarının güvenliğini sebep göstererek platformundan silmeye başladı.

Google’ın çatısı altında yer alan YouTube, birbirinden farklı milyonlarca videoya ev sahipliği yapıyor. Bu videolar arasında hack videoları da yer alıyor. Örneğin; PlayStation 4’ün nasıl hackleneceğini anlatan yüzlerce video YouTube’da bulunuyordu. Ta ki bugüne kadar. YouTube, kullanıcılarının güvenliğini sebep göstererek; telefon, konsol ve yazılımların nasıl hackleneceğini anlatan videoları silmeye başladı.

İlk olarak konsol hackleme videolarını kaldıran YouTube, yavaş yavaş telefon ve yazılım hackleme videolarını da kaldırmaya başladı. Hack olayı oldukça ince bir çizgi. Bir kişinin konsolunu hacklemesi yasadışı olmazken, bu konsola korsan oyun yüklemesi yasadışı kabul ediliyor.

Yani CFW olayının yasal olduğunu ancak oyunları korsan oynarsanız yasaları çiğnediğinizi söyleyebiliriz. Cihazlarınıza CFW atarak onlara tema veya homebrew yapımlar yükleyebilirsiniz. Ancak YouTube gizlilik politikasından dolayı bu olayı da ortadan kaldırıyor.

İlginizi çekebilir:  Milletvekillerine telefon kıyağı

Bu tarz videolar hazırlayan içerik üreticileri muhtemelen ilerleyen zamanlarda başka platformlara kayacak.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,156AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Gerici Akit yazarı Dilipak hakkında soruşturma

birgun.net -
İktidara yakınlığıyla bilinen Gerici Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak'ın 8 Mart...
Devamını Oku

İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları sandık başına gidiyor

birgun.net -
AYCAN KARADAĞİzmir Büyükşehir Belediyesi ile yetkili sendika Tüm Bel-Sen...
Devamını Oku

Alaska’da tüm zamanların sıcaklık rekoru

birgun.net -
ABD'nin en soğuk bölgelerinden olan Alaska eyaletinde dün tüm zamanların en yüksek...
Devamını Oku

Hazine nakit dengesi, haziranda 11 milyar 16 milyon lira açık verdi

birgun.net -
Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre,...
Devamını Oku

Trabzon’da denizde bir erkeğe ait cansız beden bulundu

birgun.net -
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde denizde erkek cansız beden bulundu.
Devamını Oku

UEFA’dan Trabzonspor kararı

birgun.net -
UEFA, Trabzonspor hakkındaki kararını verdi. Bordo mavili takımı, Avrupa kupalarına katılabilecek.
Devamını Oku

Kevin Spacey hakkındaki taciz davasında feragat

birgun.net -
Amerikalı oyuncu Kevin Spacey'i bir barda kendisine tacizde bulunmakla suçlayan Will Little...
Devamını Oku

Savcı Selim Kiraz davasında ara karar verildi

birgun.net -
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Selim Kiraz’ın makam odasında öldürülmesine ilişkin 4’ü tutuklu...
Devamını Oku

Meteor düştüğüne inanılan çukur araştırılacak

birgun.net -
Elazığ'ın Ağın ilçesinde halk arasında "kup" adı verilen ve meteor düşmesi sonucu...
Devamını Oku

Gazetecilere kasten çarpan teknenin kaptanı tutuksuz yargılanacak

birgun.net -
Bodrum'da, haber çalışması yapan 3 gazetecinin içinde bulunduğu, kaptan Osman Demirkol'un kullandığı...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi