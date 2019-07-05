YouTube ‘hack’ videolarını silmeye başladı

YouTube Hack videolarını kullanıcılarının güvenliğini sebep göstererek platformundan silmeye başladı.

Google’ın çatısı altında yer alan YouTube, birbirinden farklı milyonlarca videoya ev sahipliği yapıyor. Bu videolar arasında hack videoları da yer alıyor. Örneğin; PlayStation 4’ün nasıl hackleneceğini anlatan yüzlerce video YouTube’da bulunuyordu. Ta ki bugüne kadar. YouTube, kullanıcılarının güvenliğini sebep göstererek; telefon, konsol ve yazılımların nasıl hackleneceğini anlatan videoları silmeye başladı.

İlk olarak konsol hackleme videolarını kaldıran YouTube, yavaş yavaş telefon ve yazılım hackleme videolarını da kaldırmaya başladı. Hack olayı oldukça ince bir çizgi. Bir kişinin konsolunu hacklemesi yasadışı olmazken, bu konsola korsan oyun yüklemesi yasadışı kabul ediliyor.

Yani CFW olayının yasal olduğunu ancak oyunları korsan oynarsanız yasaları çiğnediğinizi söyleyebiliriz. Cihazlarınıza CFW atarak onlara tema veya homebrew yapımlar yükleyebilirsiniz. Ancak YouTube gizlilik politikasından dolayı bu olayı da ortadan kaldırıyor.

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Bu tarz videolar hazırlayan içerik üreticileri muhtemelen ilerleyen zamanlarda başka platformlara kayacak.