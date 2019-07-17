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17.07.2019
Anasayfa TEKNOLOJİ YouTube Premium servisi Türkiye’de açıldı

YouTube Premium servisi Türkiye’de açıldı

birgun.net birgun.net

Dünyanın en büyük platformlarından bir tanesi olarak bilinen YouTube’un Premium servisi artık Türkiye’de aktif hale geldi. Şirketin özellikle de Netflix gibi büyük organizasyonlara karşı mücadele ettiği son dönemlerde bu, rekabetin kızışacağı anlamına geliyor.

2010 yılının başladığından beri YouTube tarafından denenmeye devam eden Premium servisi, son şeklini almaya başladı. Diğer platformlarda olduğu gibi YouTube üzerinden de Premium desteği aldığınızda, bazı ek avantajlara sahip olabiliyorsunuz. Örneğin normal şartlarda içerisine reklam bulunan YouTube videoları, artık reklamsız hale geliyor.

Spotify için premium abonelik yaptığınızda, sizlere ilk ay ücretsiz deneme imkanı sunuluyor. Muhtemelen YouTube bu politikanın başarılı olmasından sonra işi daha ileri noktaya götürdü.

YouTube platformu üzerinden premium üyelik gerçekleştirdiğinizde ilk 3 ay sizler için ücretsiz kullanım imkanı sunuluyor. Daha sonrasında devam etmek isterseniz, şirket farklı bir ücretlendirme uygulayacak. YouTube üzerinden premium abonelik gerçekleştirenler; reklamsız video izleme ve YouTube Music aboneliği gibi birçok avantajdan yararlanacak.

Şirketin ücretlendirmesi ise şu şekilde gerçekleşecek

  • Tek kişilik bireysel abonelik paketi: 16,99 TL
  • 5 kişilik aile abonelik paketi: 25,99 TL
  • Yalnızca YouTube Müzik aboneliği (Bireysel): 13,99 TL
  • Yalnızca YouTube Müzik aboneliği (Aile): 20,99 TL

Kaynak: Donanım Günlüğü

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