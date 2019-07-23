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23.07.2019
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YouTube’da 1 milyardan fazla izlenen en eski şarkı: Bohemian Rhapsody

birgun.net birgun.net

Efsanevi müzik grubu Queen’in ilk olarak 1975 yılında piyasaya çıkan Bohemian Rhapsody adlı şarkısının video klibi, 1990’lardan önce yapılan şarkılar arasında YouTube’da izlenme sayısı 1 milyara ulaşan ilk şarkı oldu.

Bunu kutlamak için bu videonun HD versiyonu, YouTube Music, Universal Music Group ve Hollywood Records işbirliğiyle Pazartesi günü YouTube platformuna yüklendi.

1990’lar öncesinde yapılan video klipler arasında en çok izlenenler listesinde Queen’in ardından 965 milyon izlenme ile Guns N’ Roses’ın Sweet Child O’ Mine şarkısı geliyor.

Üçüncü sırada ise a-ha’nın Take On Me isimli meşhur şarkısı 965 milyon izlenme ile yer alıyor.

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