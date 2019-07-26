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27.07.2019
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YouTube’da çocukların olduğu videolar 3 kat fazla izleniyor

birgun.net birgun.net

YouTube’de çocukların içinde yer aldığı video içerikler, çocuk olmayan videolara göre 3 kat daha fazla ilgi görüyor.

Amerika merkezli Pew Research Center’in yüksek abone sayısına sahip YouTube kanalları üzerinde yaptığı araştırmaya göre, çocuklar tarafından oluşturulan ve çocukların içinde bulunduğu videolar diğer videolardan daha fazla izlenmeye sahip.

YouTube’nin de içinde bulunduğu modern dijital ekosistemdeki birçok platform, çocukların üzerindeki etkileri nedeniyle tartışmaların merkezi haline geldi. Çocukların YouTube’deki rolünü tespit etme amacıyla Pew Research Center tarafından yapılan araştırmada, 2019’un ilk haftasında (1-7 Ocak) minimum 250 bin abonesi olan popüler YouTube kanalları mercek altına alındı. 

Ebeveynler tarafından paylaşılıyor

Araştırma kapsamında videolar kategorilere ve temalara ayrıldı ve videoların başlık, açıklama ve türlerinin izlenme oranlarıyla olan ilişkisi irdelendi. Buna göre, çocukların bulunduğu videolar en popüler videoları oluşturuyor. Hedef kitlesinden bağımsız olarak, 13 yaşından küçük çocukların bulunduğu videolar diğer türdeki videolardan 3 kat daha fazla izlenme rakamlarına ulaştı.

Çocuk içeren videolar ortalama 297 bin 574 kez izlenirken, diğer videolar ortalama 97 bin 81 kez izlendi. Ayrıca çocukların olduğu videoları paylaşan YouTube kanalları ortalama 1,8 milyon abone sayısına ulaşırken, diğer hesaplar ortalama 1,2 milyon milyon abone sahip.

Çocuk videolarının büyük çoğunluğu oyuncaklar ve oyunlarla ilgili içeriklerden oluşuyor. Bu videolar diğer videolara göre daha uzun içeriklerden oluşuyor ve genel izleyici kitlesinden de ilgi görüyor.

Araştırmaya göre çocukların bulunduğu fakat genel kitleye hitap eden en çok izlenen 5 video ebeveynler ve aile vlogları tarafından paylaşıldı. Ailelerin paylaştığı bu videolar giyinme, şarkı söyleme ve ilgi çekici etkinliklerde bulunan çocukları içeriyor.

1 haftada paylaşılan videoları izlemek 16 yıldan fazla sürüyor

Araştırma kapsamında ele alınan 43 bin 770 YouTube kanalı, 2019’un ilk haftasında toplam 243 bin 254 video paylaştı. Paylaşılan videoların toplam uzunluğu 48 bin saati bulurken, bu videolar bir hafta içerisinde 14 milyardan fazla izlendi.

Popüler hesaplar tarafından bir hafta içerisinde paylaşılan videoların ortalama süresi 12 dakika uzunluğunda olurken, paylaşılan videoların tamamının izlenmesi için 16 yıldan fazla zaman gerekiyor.

Elle etiketleme ve makine öğrenimi metodları kullanılarak yapılan araştırmada, popüler hesaplar tarafından paylaşılan videoların İngilizce içeriğe sahip olup olmadığı da araştırıldı. Araştırmaya göre, popüler YouTube kanallarının sadece yüzde 17’sinin paylaştığı içerikler İngilizce olarak oluşturulurken, videoların çoğu İngilizce’den farklı bir dilde yayınlandı.


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