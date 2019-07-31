27.9 C
Istanbul
31.07.2019
Anasayfa KÜLTÜR SANAT Youtube'un en 'beğenilmeyen' 10 müzik videosu

Youtube’un en ‘beğenilmeyen’ 10 müzik videosu

Youtube’un şu ana kadar en çok ‘dislike’ alan yani beğenilmeyen müzik videosu Justin Bieber’ın ‘Baby’ klibi oldu

birgun.net birgun.net

Çeşitli platformlardaki müzik verilerini toplayan kwarb.net’in oluşturduğu listelere göre Youtube’un şu ana kadar en çok ‘dislike’ alan yani beğenilmeyen müzik videosu Justin Bieber’ın ‘Baby’ klibi oldu.

Klip, 2. sıradaki ‘It’s Everyday Bro’ klibinden 6 milyon fazla ‘dislike’ alarak açık ara farkla yerini koruyor. Listede 3. sırada yer alan Luis Fonsi’nin ‘Despacito’ klibi ise aynı zamanda Youtube’un en çok izlenen videosu.

Verilere göre en çok ‘dislike’ alan 10 müzik videonun sıralaması şu şekilde:

Justin Bieber – Baby ft. Ludacris – 10,676,996 dislike

Jake Paul – It’s Everyday Bro (Song) feat. Team 10 – 4,389,298 dislike

Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee – 4,138,648 dislike

Rebecca Black – Friday – 3,539,268 dislike

Bibi H – How it is ( wap bap … ) – 3,038,009 dislike

PSY – GANGNAM STYLE(강남스타일) M/V – 2,227,932 dislike

El Chombo – Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks – 1,706,054 dislike

Nicki Minaj – Anaconda – 1,593,673 dislike

Miley Cyrus – Wrecking Ball –1,533,332 dislike

Justin Bieber – Sorry (PURPOSE : The Movement) – 1,501,629 dislike

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,681AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Şirketler kar edecek diye Kazdağları’nı yok edemezsiniz

birgun.net -
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Hükümetin küresel iklim değişikliğine neden olan...
Devamını Oku

Kafeteryadan japon balığı çalan kişi tutuklandı

birgun.net -
Maraş'ta bir kafeteryadaki akvaryumdan 6 Japon balığı ile monitör ve modem çalan...
Devamını Oku

Youtube’un en ‘beğenilmeyen’ 10 müzik videosu

birgun.net -
Çeşitli platformlardaki müzik verilerini toplayan kwarb.net’in oluşturduğu listelere göre Youtube’un şu ana...
Devamını Oku

BM: Denizde mahsur kalan 15 kişi açlık ve susuzluktan öldü

birgun.net -
Birleşmiş Milletler, Yemen açıklarında terk edilen göçmen teknesinde en az 15 kişinin...
Devamını Oku

Erzurum akraba torpilinde vites artırdı: Yeğene üç maaş

Uğur Koç -
[email protected] Mart yerel seçimleri ardından ortaya...
Devamını Oku

Erzurum’da 4.1 büyüklüğünde deprem

birgun.net -
Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Kandilli Rasathanesi'nden alınan...
Devamını Oku

Ankara’da 14 işçi kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantinaya alındı

birgun.net -
Ankara Sincan OSB’de bulunan bir fabrikada 14 işçi kaşıntı ve cilt yanması...
Devamını Oku

Merkez Bankası taşınıyor

birgun.net -
Geçtiğimiz günlerde basında yer alan; Merkez Bankası’nın bazı birimlerinin yıl sonuna dek...
Devamını Oku

Erdoğan bugün Bahçeli ile görüşecek

birgun.net -
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli...
Devamını Oku

İZENERJİ’de toplu iş sözleşmesi imzalandı

BİRGÜN İZMİR -
BERKAY SAĞOLİzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZENERJİ ile DİSK...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi