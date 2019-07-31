Youtube’un en ‘beğenilmeyen’ 10 müzik videosu

Çeşitli platformlardaki müzik verilerini toplayan kwarb.net’in oluşturduğu listelere göre Youtube’un şu ana kadar en çok ‘dislike’ alan yani beğenilmeyen müzik videosu Justin Bieber’ın ‘Baby’ klibi oldu.

Klip, 2. sıradaki ‘It’s Everyday Bro’ klibinden 6 milyon fazla ‘dislike’ alarak açık ara farkla yerini koruyor. Listede 3. sırada yer alan Luis Fonsi’nin ‘Despacito’ klibi ise aynı zamanda Youtube’un en çok izlenen videosu.

Verilere göre en çok ‘dislike’ alan 10 müzik videonun sıralaması şu şekilde:

Justin Bieber – Baby ft. Ludacris – 10,676,996 dislike

Jake Paul – It’s Everyday Bro (Song) feat. Team 10 – 4,389,298 dislike

Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee – 4,138,648 dislike

Rebecca Black – Friday – 3,539,268 dislike

Bibi H – How it is ( wap bap … ) – 3,038,009 dislike

PSY – GANGNAM STYLE(강남스타일) M/V – 2,227,932 dislike

El Chombo – Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks – 1,706,054 dislike

Nicki Minaj – Anaconda – 1,593,673 dislike

Miley Cyrus – Wrecking Ball –1,533,332 dislike

Justin Bieber – Sorry (PURPOSE : The Movement) – 1,501,629 dislike