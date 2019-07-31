Youtube’un en ‘beğenilmeyen’ 10 müzik videosu

Çeşitli platformlardaki müzik verilerini toplayan kwarb.net’in oluşturduğu listelere göre Youtube’un şu ana kadar en çok ‘dislike’ alan yani beğenilmeyen müzik videosu Justin Bieber’ın ‘Baby’ klibi oldu.
Klip, 2. sıradaki ‘It’s Everyday Bro’ klibinden 6 milyon fazla ‘dislike’ alarak açık ara farkla yerini koruyor. Listede 3. sırada yer alan Luis Fonsi’nin ‘Despacito’ klibi ise aynı zamanda Youtube’un en çok izlenen videosu.
Verilere göre en çok ‘dislike’ alan 10 müzik videonun sıralaması şu şekilde:
Justin Bieber – Baby ft. Ludacris – 10,676,996 dislike
Jake Paul – It’s Everyday Bro (Song) feat. Team 10 – 4,389,298 dislike
Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee – 4,138,648 dislike
Rebecca Black – Friday – 3,539,268 dislike
Bibi H – How it is ( wap bap … ) – 3,038,009 dislike