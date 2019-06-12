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12.06.2019
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YSK, AKP’nin başvurusunu reddetti: Takdir HSK’de

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP’nin İstanbul’daki ilçe seçim kurulu başkanı hakimlerin, geçici olarak görevlerinden alınması yönündeki başvurusuyla ilgili olarak, takdir hakkının Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda (HSK) olduğunu gerekçe göstererek, karar alınmasına yer olmadığına hükmetti.

YSK, AKP Temsilcisi Recep Özel’in İstanbul’daki tüm seçim müdürlerinin görevlerinden alınarak, yerlerine yeni görevlendirmeler yapılması ile ilçe seçim kurulu başkanı hakimlerin, geçici olarak görevlerinden alınarak, 23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak seçim iş ve işlemlerinin aynı yargı çevresi içerisinde görevli başka hakimlerce yürütülmesi hakkındaki başvurusunu gündemine alarak karara bağladı.

Kurul, İstanbul’daki seçim müdürlerinin görevden alınması talebine ilişkin takdirin YSK Başkanı Sadi Güven’de, ilçe seçim kurulu başkanı hakimler için de HSK’da olduğu gerekçesiyle, başvuruyla ilgili karar alınmasına yer olmadığına hükmetti.

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Kaynak:DHA

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