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01.04.2019
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YSK Başkanı Güven: AA benim müşterim değil, benden veri almıyor

birgun.net birgun.net

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, dün yapılan yerel seçime dair açıklamalarda bulunuyor.

Anadolu Ajansı üzerinden süren ‘veri paylaşımı’ tepkilerine değinen Güven, “AA benim müşterim değil, benden veri almıyor. AA 90’lara geldiğinde ben daha yeni veri giriyordum” dedi.

Güven, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışına ilişkin olarak da konuştu.

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Kendi verilerinde Ekrem İmamoğlu’nun önde olduğunu duyuran Güven, itiraz sürecinin yarına kadar devam edeceğini de sözlerine ekledi. Güven, İstanbul’da sonuçların girilmeye devam ettiğini söyledi.

Güven açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Şu an itibarıyla Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 bana gelen rakam. Binali Bey’in 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette. İtiraz süreçleri devam ediyor. Şu an itibarıyla yüzde 80’in üzerinde sandık sonuç tutanağını, sayım döküm cetvelini, ilçe birleştirme tutanaklarını partilerle paylaştık. Şu an itibarıyla 31 bin 102 sandık sisteme tanımlandı, 84 sandık itiraz nedeniyle sisteme taranmamış vaziyette.”

Ayrıntılar gelecek…

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