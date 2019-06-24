YSK Başkanı Güven oy oranlarını açıkladı

YSK Başkanı Sadi Güven, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonucuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adayların aldığı oy sayılarını açıklayan Güven, Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 54.21 ile 4 milyon 741 bin 868 oy aldığını söyledi. Binali Yıldırım’ın oy oranının yüzde 44.99 olduğunu belirten Güven, oy sayısının ise 3 milyon 935 bin 453 olduğunu belirtti.

Güven, salı günü saat 15.00’e kadar itiraz hakkı olduğunu, ilçe seçim kurulunun itirazları inceleyerek perşembe günü saat 17.00’ye kadar karara bağlayacağını söyledi.

Güven’in açıklamalarından satır başları şöyle:

”Geçerli oy 8 milyon 746 bin 464 geçersiz oy 178 bin 599. Katılım oranı yüzde 84.5 olarak gerçekleşmiştir. İmamoğlu yüzde 54.21 Yıldırım yüzde 44.99, Gökçınar yüzde 0.55, Yücel yüzde 0.17 olarak gerçekleşmiştir.

Adayların aldığı oylar Ekrem İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868, yüzde 54.21. Binali Yıldırım 3 milyon 935 bin 453, yüzde 44.99.

Necdet Gökçınar 47 bin 829 yüzde 0.55. Mustafa İlkel Yücel 14 bin 545 yüzde 0.17 olarak gerçekleşmiştir.

Salı günü saat 15.00’e kadar itiraz hakkı var. İlçe Seçim Kurulu’muz bunu inceleyerek Perşembe günü 17.00’ye kadar karara bağlayacaktır. İl Seçim Kurulu’nun itirazlara karşı cevap verme süresi iki gün onun kararından sonra YSK’ye üç gün içinde itiraz hakkı var.”