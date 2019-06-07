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07.06.2019
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YSK İstanbul’daki 13 seçim müdürünü başka illere gönderdi: Artık tek kural kuralsızlık

YSK 31 Mart’ta İstanbul’da görev yapan 13 seçim müdürünü başka illerde görevlendirdi. Karara gerekçe olarak "sandık kurulu başkanlarının ve memur üyelerinin usulsüz olarak belirlenmesindeki yoğunluk" gösterildi. YSK’deki muhalefet temsilcileri, “Bir defa yanlış yapılınca, düzeltilmesi kolay olmuyor” dedi.

Avatar Uğur Şahin

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, İstanbul’daki 31 Mart seçimleri sonrası haklarında soruşturma açılan ilçe seçim kurulu başkanlarının 23 Haziran için görevlendirilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Güven, seçimin iptaline dayanak oluşturan usulsüz işlemler gerekçesiyle seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Güven bu kişiler hakkında, “Yüksek Seçim Kurulu’nun 06/05/2019 tarihli, 2019/4219 sayılı kararındaki seçimin iptaline dayanak oluşturan usulsüz işlemlere yönelik disiplin soruşturması başlatıldığını” belirtti.

Güven 31 Mart öncesindeki usulsüzlükler dikkate alınarak 13 seçim müdürünün başka illerde görevlendirildiğini aktardı. Güven, “Sandık kurulu başkanlarının ve memur üyelerinin usulsüz olarak belirlenmesindeki yoğunluk dikkate alınarak, 13 seçim müdürü başka illere görevlendirilmiştir” dedi.

HSK’YE SUÇ DUYURUSU

Kanuna aykırı görevlendirme yapan ilçe seçim kurulu başkan ve diğer sorumlular hakkındaki suç duyurusunun ise Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) gönderildiğini kaydetti. Sadi Güven’in açıklamasını CHP’nin YSK’deki temsilcisi olan Hadimi Yakupoğlu ve HDP’nin temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki BirGün’e değerlendirdi.

Hadimi Yakupoğlu

“Sözün tükendiği, işin çivisinin çıktığı noktadayız” diyen Yakupoğlu, şunları söyledi: “Sadi Bey, kendi insiyaitifnfe olan bir şeyi yaptı. Yasa, tasarruf yetkisi vermiş durumda. O da bunu kullanarak, 23 Haziran’daki seçim kesinleşinceye kadar İstanbul il dışında müdür yardımcısı olarak görevlendirdi. Görevlerinden uzaklaştırılmış oldular. Benim artık söyleyecek sözüm kalmadı.”

Yakupoğlu, şöyle devam etti: “Siz bir kuralın ötesine geçerseniz, nerede duracağınızı kestiremezsiniz. YSK’nin verdiği kararlar kanunların, kuralların ve yerleşik uygulamaların ötesine geçti artık. Bu yüzden de neresinde duracağını kestirmek mümkün değil. Alınan kararların uygulamaların izah edilebilir yanı yok. Kural, kuralsızlık haline geldi. Uzaklaştırıyorsunuz ama bunlar almadı ki kararı. İşlemi ilçe seçim kurulu başkanı, 2 memur ve 4 tane üye verdi. Kura çektiler ve atamaları yaptılar. Yani CHP’li üyenin de AK Partili üyenin de imzası var.”

Mehmet Rüştü Tiryaki

DÜZELTMENİZ KOLAY DEĞİL

HDP’nin YSK’deki temsilcisi olan Mehmet Rüştü Tiryaki ise şunları kaydetti: “Eğer bundan dolayı görev yerleri değiştirilmişse bu bir ceza olmamalı. Sonuçta yaptıkları yerde aynı kamu hizmetini sunacaklar. Görev yerlerinin değiştirilmesini gerektirecek bir suç işledikleri kanısında değilim. Siz bir defa yanlış yaptıktan sonra düzeltmeniz kolay değil. İstanbul seçimi hukuki dayanaktan yoksun şekilde iptal edilince arka arkaya gelen yanlışlardır bunlar.”

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