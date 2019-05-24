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24.05.2019
Anasayfa SİYASET YSK kararı sandığı tehdit ediyor

YSK kararı sandığı tehdit ediyor

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Dilan Esen

İstanbul’da demokratik kitle ve meslek örgütleri, İBB seçimlerine iptal kararı veren YSK’nin gerekçeli kararına tepki gösterdi.

İstanbul Barosu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Tabip Odası (İTO), Kamu Emekçileri Sendikası (KESK), İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Veteriner Hekimleri Odası, İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) ve Geleceğimiz için Muhasebe Yap Platformu’ndan temsilcilerin katıldığı basın toplantısı düzenlendi.

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İstanbul Barosu Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda katılımcı kurumlar adına, İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu konuştu. Bu kararın siyasal iktidarın baskılarıyla alındığını söyleyen Durakoğlu, “YSK’nin kararı gerekçeden yoksun gerekçeli bir karardır. Meslek odaları, sendika ve kuruluşlar olarak adaletsizliğin ulaştığı ciddi tehditler altında bulunan demokrasimiz için dayanışma kararı aldık. Bu karar, sadece yargıda değil yurttaşların adalete dair güveninde ciddi kayıplara neden olmaktadır” dedi.

Demokrasi feda edildiğinde geleceği biçimlendirme hakkının kalmayacağını vurgulayan Durakoğlu, “Bu karar, sandığa kadar varan bir tehdidi ifade etmektedir” ifadelerini kullandı.

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