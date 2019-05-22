19 C
Istanbul
23.05.2019
Anasayfa GÜNCEL YSK, 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçlarını ilan etti

YSK, 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçlarını ilan etti

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: AA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimine ilişkin kesin sonuçları ilan etti.

Sonuçlara göre 33 milyon 651 bin 741 kayıtlı seçmenden 28 milyon 498 bin 346’i sandık başına giderken geçerli oy sayısı 27 milyon 380 bin 276 oldu. Seçime katılım oranı ise yüzde 84.69 olarak belirlendi.

31 Mart yerel seçimleri kesin sonuçlarına göre büyükşehirlerde AKP yüzde 51,72, CHP yüzde 34,48, MHP yüzde 3,45, HDP yüzde 10,34 oranında oy aldı.

31 Mart yerel seçimleri kesin sonuçlarına göre, belediye meclis üyeliklerinde AKP yüzde 49,04, CHP yüzde 22,24, MHP yüzde 13,59, İYİ Parti yüzde 5,26, HDP yüzde 5,93, Saadet Partisi yüzde 1,42, Büyük Birlik Partisi yüzde 1,30 oranında asil üyelik kazandı.

- Reklam -

SON HABERLER

Meteoroloji’den toz taşınımı uyarısı

birgun.net -
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey Ege'den başlayarak Karadeniz'in iç kesimleri ile...
Devamını Oku

Bakanlık onayladı, Söğütlüçeşme gar oluyor: Yeşil alana beton!

HABER MERKEZİ -
İstanbul’un ana ulaşım hatları olan metrobüs, Marmaray, hızlı trenin kesiştiği Kadıköy Söğütlüçeşme,...
Devamını Oku

Tsitsekun!

birgun.net -
Başlıktaki sözcük, 7 Ekim 1992’de onu konuşan son kişinin de ölümüyle yok...
Devamını Oku

Rabia adalet arayan herkesin sesi oldu

Uğur Şahin -
Giresun’un Eynesil ilçesinde 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümünün üzerinden 13...
Devamını Oku

Kanserli çocuklar rahatlıkla oynayabilecek

birgun.net -
Gülmenin gücüne inanarak ciddi hastalıklar ve travmalar nedeniyle yaşıtlarıyla birlikte oyun oynayamayan...
Devamını Oku

‘Gerekçesi bilahare gönderilecek’

İBRAHİM Ö. KABOĞLU -
İstanbul BBB seçimlerini iptal ettiğini, ama “gerekçesi bilahare gönderilecek” dediği ve “kısa...
Devamını Oku

İmamoğlu, Kampanya Tanıtım Toplantısı’nı gerçekleştirdi: İBB bir avuç insanın malı mülkü değil

Berkant Gültekin -
31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak AKP-YSK ortak girişimiyle...
Devamını Oku

Aman dikkat!

FİKRİ SAĞLAR -
Parti başkanlarının 19 Mayıs günü, Atatürk’ün Samsun’a ilk adımını attığı iskelede çektirdikleri...
Devamını Oku

Halkın parasıyla yandaş kayırması

birgun.net -
CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup...
Devamını Oku

İBB’nin ihale cinliği

Nurcan Gökdemir -
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yönetim anlayışının yol açtığı ve ihaleler yoluyla bazı şirketlere...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi