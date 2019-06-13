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13.06.2019
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YSK, topu HSK’ye atmıştı: Seçim kurulu başkanları hakkında soruşturma

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmeleri yapan İstanbul İlçe Seçim Kurulu Başkanları hakkında soruşturma başlattı

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Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmeleri nedeniyle iptal etmişti. Kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmesi nedeniyle İstanbul seçiminin iptal edilmesinin ardından YSK suç duyurusunda bulundu, HSK soruşturma başlattı.

YSK TOPU HSK’YE ATTI

YSK iptal kararında söz konusu sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına da karar vermişti. Bu kapsamda İstanbul’da Seçim Kurulu’nu kapsayan çok sayıda soruşturma başlatıldı. Ancak YSK bir süre sonra bu suç duyurusunu ilginç bir gerekçe ile geri çekti.

YSK, hakim olan ilçe seçim kurulu başkanları ile diğer seçim kurulu üyelerinin söz konusu kanuna aykırı görevlendirmeleri iştirak halinde yaptıklarını belirterek, suç duyurusunu HSK’ya yaptı. Yani YSK “Tüm seçim kurulu üyeleri hakkındaki soruşturmayı ilçe seçim kurulu başkanı olan hakimlerle birlikte HSK yapsın” dedi.

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MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

YSK’nın suç duyurusu üzerine HSK 1. Dairesi, ilçe seçim kurulu başkanı olan hakimler hakkında soruşturma başlattı. Hakimler hakkındaki iddiaları araştırmak üzere müfettiş görevlendirildi.  Müfettiş raporunun gelmesinin ardından bir kusur tespitinde bulunulursa söz konusu hakimler hakkında HSK disiplin cezasına hükmedebileceği gibi ceza davası açılması için kovuşturma izni de verebilecek.

Öte yandan, HSK’nın hakimler dışında kalan diğer seçim kurulu üyeleri hakkındaki soruşturmaların İstanbul savcılıklarınca yürütülmesi gerektiğine de karar verdi. Bu karar sonrası İstanbul cumhuriyet savcılıklarınca bu kişiler hakkında başlatılan soruşturmalar kaldığı yerden devam edecek.

Seçim kurulları bir başkan ile 6 üyeden oluşuyor. İlçedeki en yüksek kıdeme sahip hakim kurulun başkanı olurken, iki memur üye ve 4 siyasi parti temsilcisi kurulda görev alıyor.

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