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31.05.2019
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‘YSK’da bile tedbir alacağız’

İBB'nin seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu İmamoğlu: Seçim günü okulda, sandıkta, ilçede, ilde tedbir alacağız. Hatta, o demokrasiyi katleden YSK'da bile tedbir alacağız

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kağıthane Gültepe Mahallesi’nde yurttaşlarla bir araya geldi. Binlerce coşkulu vatandaşa konuşan İmamoğlu, seçim öncesinde ve gününde çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

İmamoğlu, ”Seçim günü okulda, sandıkta, ilçede, ilde tedbir alacağız. Hatta, o demokrasiyi katleden YSK’da bile tedbir alacağız” diye konuştu.

Liyakat gözetmeyen zihniyet

İmamoğlu ayrıca gün içinde, CHP’li eski meclis üyeleri ile Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. AKP’nin İBB Başkan adayı Binali Yıldırım’ın “Yönetime gelseler bile İstanbul’u yönetecek kadroları yok” sözlerine de yanıt veren İmamoğlu, “Siz ne diyorsunuz? 81 milyon insanda ne cevherler var. Partinin içindeki insanları bırak, 81 milyonun insanın içinde burada bulunan hanımefendiler, beyler ben kendi çocuğuma baktığımda bizim onlara yetmek konusunda ne kadar sıkıntılı olduğumuzu hissediyorum. O lafı eden Yıldırım’a tavsiyem önce kendi çocuklarına baksın. Ondan bile aciz bence. 81 milyon insan içinde çok kıymetli kadrolar var. Liyakata değer vermeyen ve yıllarca sadece bir kişinin iki dudağının arasından talimat alanların ne yazık ki zihni köreliyor” dedi.

18 günde çıldırdılar

”23 Haziran’da mutlaka sandıkta görev alın ve bu görevi layığıyla bitirelim. Benim inancım tam” diyen İmamoğlu, son olarak şunları aktardı: “Benim içim rahatsa bir anlamı var demektir. Karşı tarafın tedirginliğini, kaygısını şuradan anlayın. Az yüzüm asılsa ‘Bak kızdı, bak hakaret etti’ diyorlar. Bu kadar bizi izliyorlar. Bazı kişisel analiz uzmanları tutup takip ediyorlarmış. Beni öyle takip edenlerin psikolojisi bozulur yakında. 18 günde çıldırdılar, 1800 günde ben bunları deli edeceğim.”

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