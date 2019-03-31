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01.04.2019
Anasayfa GÜNCEL YSK'dan yayın yasağını delen kanallar hakkında suç duyurusu

YSK’dan yayın yasağını delen kanallar hakkında suç duyurusu

Saatinden önce yayına giren kanallarla ilgili Yüksek Seçim Kurumu (YSK) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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Türkiye yerel seçim heyecanını yaşarken iktidara yakın televizyon ve gazeteler­ YSK’nın seçim yasağını kaldırmadan seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.

Bu duruma kamuoyundan büyük tepki gelirken YSK, yayın yasağına uymayan kanallar hakkında suç duyurusunda bulundu ve RTÜK’e ihbarda bulundu.

YSK yetkilileri, Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin yayın yasağı henüz kaldırılmadan seçim sonuçlarıyla ilgili yayın yapan kanallar hakkında 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un yayın yasağına ilişkin 80’inci maddesi gereği savcılığa suç duyurusunda, RTÜK’e ise ihbarda bulunulduğunu bildirdi.

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Kanunun “Yayın yasağı” başlıklı 80’inci maddesi, “Seçim günü saat 18.00’e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin, yorum yapılması yasaktır. Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilir. Saat 21.00’den sonra bütün yayınlar serbesttir” hükmünü içeriyor.

YSK, daha önceki seçimlerde saat 21.00’den önce yayın yasağını kaldırıyordu.

Taşçı’dan tepki

Öte yandan RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, kanalları eleştirdi. “Yüksel Seçim Kurulu’nun yayın yasağına televizyonlar uymuyor” diyen Taşcı, “Oysa bu yasağın amacı manipülasyonun önüne geçmek ve seçim güvenliğini son oy sayılıncaya kadar sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Taşcı, şunları söyledi:

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“Anayasayla kendisine bu görevin verildiği YSK, kendi kararına sahip çık(a)mıyor, manipülasyona yol veriyor. YSK yayın yasağına uymayan yayıncılar hakkında ivedilikle RTÜK’ten yayın raporlarını istemeli ve haklarında gerekli kararı vermelidir. ‘Zaten cezası yok’ demek YSK’yı sorumluluktan kurtarmaz, cezasız suç olamaz… Bu hukuk tanımamazlığı YSK hukuk adına kayda geçirmek zorundadır.”

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