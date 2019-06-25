YSK’den Erdoğan’ın diploması için yapılan başvuruya ret

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) geçtiğimiz günlerde Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı mazbatasının iptali için YSK’ya başvuruda bulunmuştu. HKP’nin bu başvurusuna, YSK’dan yanıt geldi.

Türkiye Noterler Birliği, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olmak için sunduğu diplomasının fotokopisini, aslını görmeden aslı gibidir şeklinde onaylayan noter katibine soruşturma açmayan notere uyarma cezası vermişti. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) ise, konuyla ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurarak Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı mazbatasının iptalini istemişti.

OdaTV’nin haberine göre; HKP’nin bu başvurusuna, YSK’dan ‘ret’ geldi.

YSK, HKP’ye verdiği yanıtta, daha önceki başvuruları hatırlatarak, önceki kararların kesin olduğunu, Erdoğan’ın diplomasının yeniden incelenmesinin olanağı bulunmadığını belirtti.