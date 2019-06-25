27 C
Istanbul
25.06.2019
Anasayfa GÜNCEL YSK'den Erdoğan'ın diploması için yapılan başvuruya ret

YSK’den Erdoğan’ın diploması için yapılan başvuruya ret

birgun.net birgun.net

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) geçtiğimiz günlerde Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı mazbatasının iptali için YSK’ya başvuruda bulunmuştu. HKP’nin bu başvurusuna, YSK’dan yanıt geldi.

Türkiye Noterler Birliği, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olmak için sunduğu diplomasının fotokopisini, aslını görmeden aslı gibidir şeklinde onaylayan noter katibine soruşturma açmayan notere uyarma cezası vermişti. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) ise, konuyla ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurarak Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı mazbatasının iptalini istemişti.

OdaTV’nin haberine göre; HKP’nin bu başvurusuna, YSK’dan ‘ret’ geldi.

YSK, HKP’ye verdiği yanıtta, daha önceki başvuruları hatırlatarak, önceki kararların kesin olduğunu, Erdoğan’ın diplomasının yeniden incelenmesinin olanağı bulunmadığını belirtti.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,900AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

YSK’den Erdoğan’ın diploması için yapılan başvuruya ret

birgun.net -
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) geçtiğimiz günlerde Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı mazbatasının iptali için YSK'ya...
Devamını Oku

Meteorolojiden İstanbul uyarısı: Sıcaklık ve nem artacak

birgun.net -
İstanbul ve çevresinde mevsim normallerinin üzerinde yüksek sıcaklık ve nem oranında artış...
Devamını Oku

İzmir’e yeni metro hattı geliyor

BİRGÜN İZMİR -
Buca metrosu ile birlikte İzmir'in kent içi ulaşımına soluk aldıracak proje için...
Devamını Oku

TSK’den ‘Anıtkabir’ uyarısı

birgun.net -
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Anıtkabir'in resmi sosyal medya hesabının bulunmadığı bildirildi.
Devamını Oku

Trabzonspor’dan Ekrem İmamoğlu’na tebrik

birgun.net -
Trabzonspor Kulübü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini rekor oy oranı ile kazanan...
Devamını Oku

4 ildeki bazı alanlar ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi

birgun.net -
İstanbul, Balıkesir, Kayseri ve Trabzon'daki doğal sit alanı kapsamına...
Devamını Oku

Gezi davasının ikinci duruşması başladı

birgun.net -
Gezi Parkı direnişine ilişkin iş insanı Osman Kavala, Can Dündar, Ayşe Mücella...
Devamını Oku

Binali Yıldırım Twitter’da bio’sunu değiştirdi

birgun.net -
23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminde AKP adına yarışan...
Devamını Oku

2019’da pop düşünmek: Ceren Gündoğdu

Burak Abatay -
Bir müzik dinleyicisi pop müzikten ne bekler? Kaliteli vakit mi yoksa düşünce...
Devamını Oku

Meteorolojiden 9 il için sağanak uyarısı

birgun.net -
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurtta Trakya ile...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi