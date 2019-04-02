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02.04.2019
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CHP’nin YSK temsilcisinden itiraz açıklaması: “Şikayet tutanağı şart”

CHP’nin YSK Temsilcisi Yakupoğlu, oy sayım ve döküm işlemleri sırasında sözlü veya yazılı şikayet tutanağı eklenmeyen itirazların kabulünün çok zor olduğunu açıkladı

Nurcan Gökdemir Nurcan Gökdemir
Fotoğraf: İHA

AKP, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere sandıkta kaybettiği yerlerde itiraz yoluyla sonuç almaya çalışırken CHP’nin YSK temsilcisi Hadimi Yakupoğlu, sözlü veya yazılı bir şikayet tutanağı eklenmeyen itirazların kabulü için ”çok zor” dedi.

AKP’nin sayım ve döküm işlemleri sırasında itiraz etmediği ancak seçimlerin kaybedilmesinin ardından geçersiz oy sayısının fazlalığı gerekçesiyle ilçe seçim kurullarına yaptığı yeniden sayım talebinin sonuçları bekleniyor.

CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Hadimi Yakupoğlu, BirGün’e yaptığı açıklamada, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun’un 112’nci maddesinin, oy sayım ve döküm işlemleri sırasında sözlü veya yazılı bir şikayet tutanağı eklenmeyen itirazların kabul edilmemesini hükme bağladığının altını çizdi.

YSK’nın bu şarta uymayan itirazları 2014 yılında kabul etmediğini de anımsatan Yakupoğlu, “Mansur Yavaş’ın 40 bin oyla seçimi kaybettiği 2014 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yapılan bu yöndeki itirazların tümü reddedildi” dedi.

YSK, “BENİM İŞİM DEĞİL” DEDİ

Yakupoğlu, YSK’nin 2018 milletvekili genel seçimi ve başkanlık seçimi sonrası yapılan geçersiz oy sayımı taleplerini de “Geçerli-geçersiz oy tartışması, benim işim değil” diyerek reddettiğini söyledi.

“TEK BİR OY BİLE İPTAL EDİLMEDİ”

Sandık sonuç tutanağının üst kısmındaki rakamsal verilerde yapılan hatalar ve yanlışlıklar nedeniyle bugüne kadar tek bir oy pusulasının dahi geçersiz sayılmadığını da belirten Yakupoğlu, “Bu sadece maddi hata olarak düşünüldü” diye konuştu.

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