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11.06.2019
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YSK’den AKP’nin Kadıköy’deki pankartına ilişkin karar

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kadıköy’deki vapur iskelesi girişine AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yer aldığı afiş için ‘kaldırılması’ yönünde karar verdi.

CHP’li Barış Yarkadaş, dün iskele üzerine asılı olan pankarta dikkati çekerek, “Acaba oraya Ekrem İmamoğlu’nun resminin asılması istenseydi izin verilecek miydi?” diye sormuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, YSK’nın afiş kararını Twitter hesabından duyurdu.

YSK kararında “Toplu taşıma amacıyla kamu hizmetlerinde kullanılan hava, kara, deniz ve raylı sistem taşıtlarında yer alan reklam yerleri ve araçlarında siyasi propaganda içeren yayın yapılamayacağı, Kadıköy-Eminönü vapur iskelesi önündeki ilan ve reklam yerlerinde asılı bulunan siyasi parti afiş ve pankartların kaldırılmasına karar verildi” ifadelerine yer verildi.

Kaftancıoğlu karara ilişkin şu mesajı paylaştı:

“Kampanya süresince kamu binaları ve kanunen görsel kullanımının yasak olduğu yerleri fütursuzca kullananlar hakkında şikayetlerimiz sonucu kararlar alınıyor. Uygulanıp uygulanmadığının da takipçisi olacağız. Yasak olduğunu bile bile hukuk tanımaz bir şekilde kamu binalarını propaganda malzemesi olarak kullananları ise 16 milyon İstanbulluya havale ediyorum.”

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