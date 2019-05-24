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25.05.2019
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YSK’nin iptal gerekçelerindendi: Yeni oluşturulan sandık kurullarında da memur olmayanlar var

YSK'nin İBB seçiminin iptaline ilişkin gerekçelerinden birisi olan "sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmayan kişilerden oluşmaması" hatasını 23 Haziran'daki seçimler için de tekrarladığı ortaya çıktı. CHP'li Kaftancıoğlu, yeni oluşan sandık kurullarında da memur olmayanların yer aldığını vurguladı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 23 Haziran’daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oluşturulan sandık kurullarında da memur olmayanların yer aldığını belirtti.

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Twitter hesabından açıklama yapan CHP’li Kaftancıoğlu, “Sandık kurullarını oluşturanlar kendileri. Sandık kurulları memur değil diye iptal edenler yine kendileri. Ve şimdi oluşturulan sandık kurullarında yine memur olmayanlar var. Bunları takip eden ve öncesinde uyaran yine CHP. Sonrasında bir kez daha mızıkçılık yaptırmayacağız ona göre” ifadelerini kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin açıkladığı gerekçeli kararda, sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmayan kişilerden oluştuğu belirtiliyordu. YSK’nin gerekçeli kararında, ”Kanun hükmünün yoruma yer bırakmayacak şekilde açıklığı karşısında, sandık kurulu başkanlarının kamu görevlileri listesinden seçilmesi kanuni bir zorunluluktur” ifadeleri yer alıyordu.

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