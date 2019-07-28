YTÜ Davutpaşa Kampüsü’ne Millet Bahçesi için ihale yapılacak

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’ne yapılmak istenen ve öğrencilerin tepkisine yol açan Millet Bahçesi projesi için ihale tarihi 5 Eylül olarak açıklandı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’ndan (TOKİ) yapılan duyuruda “Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Millet Bahçesi ile Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatı İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 5 Eylül 2019 tarihinde saat 14:30’da gerçekleştirilecek” denildi.

Proje öğrencilerin tepkisine yol açmış, öğrenciler “YTÜ’de Millet Bahçesi İstemiyoruz!” başlığıyla imza kampanyası başlatmıştı.

YTÜ Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada “Davutpaşa Millet Bahçesi Projesi ile Kampüsümüzde oldukça büyük bir alanı kaplayan otobüs durakları ve tarihi dokuyla uyuşmayan go-kart pistinin bulunduğu atıl durumdaki tarihi kışla binasın ön tarafındaki alan, peyzaj düzenlemesi ile millet bahçesine dönüştürülecektir” denilmişti.

Rektörlük açıklamasında “Millet bahçesi hafta içi geniş bir yelpazeye yayılmış 50 bin kişilik yıldız ailesine hizmet ederken, hafta sonları da belirli saatlerde milletimize açık olacaktır. Bölgede yaşayan vatandaşlarımıza, mezunlarımıza ve ailelerine hafta sonları bir program çerçevesinde Davutpaşa Millet Bahçesi’ni tanıtmak, Tarihi Hamam, Otağı Hümayun, Fil Ahırları, Osmanlı Koğuşu, Sancak Köşkü gibi tarihi mekânları gezmeleri ve yeni kurulacak olan bilim parkında hoşça vakit geçirmelerini sağlamak için rehberler eşliğinde özel turlar düzenlenecektir” ifadelerine yer verilmişti.