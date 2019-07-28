27.4 C
Istanbul
28.07.2019
Anasayfa EĞİTİM YTÜ Davutpaşa Kampüsü’ne Millet Bahçesi için ihale yapılacak

YTÜ Davutpaşa Kampüsü’ne Millet Bahçesi için ihale yapılacak

birgun.net birgun.net

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’ne yapılmak istenen ve öğrencilerin tepkisine yol açan Millet Bahçesi projesi için ihale tarihi 5 Eylül olarak açıklandı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’ndan (TOKİ) yapılan duyuruda “Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Millet Bahçesi ile Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatı İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 5 Eylül 2019 tarihinde saat 14:30’da gerçekleştirilecek” denildi.

Proje öğrencilerin tepkisine yol açmış, öğrenciler “YTÜ’de Millet Bahçesi İstemiyoruz!” başlığıyla imza kampanyası başlatmıştı.

YTÜ Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada “Davutpaşa Millet Bahçesi Projesi ile Kampüsümüzde oldukça büyük bir alanı kaplayan otobüs durakları ve tarihi dokuyla uyuşmayan go-kart pistinin bulunduğu atıl durumdaki tarihi kışla binasın ön tarafındaki alan, peyzaj düzenlemesi ile millet bahçesine dönüştürülecektir” denilmişti.

Rektörlük açıklamasında “Millet bahçesi hafta içi geniş bir yelpazeye yayılmış 50 bin kişilik yıldız ailesine hizmet ederken, hafta sonları da belirli saatlerde milletimize açık olacaktır. Bölgede yaşayan vatandaşlarımıza, mezunlarımıza ve ailelerine hafta sonları bir program çerçevesinde Davutpaşa Millet Bahçesi’ni tanıtmak, Tarihi Hamam, Otağı Hümayun, Fil Ahırları, Osmanlı Koğuşu, Sancak Köşkü gibi tarihi mekânları gezmeleri ve yeni kurulacak olan bilim parkında hoşça vakit geçirmelerini sağlamak için rehberler eşliğinde özel turlar düzenlenecektir” ifadelerine yer verilmişti.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,629AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

YTÜ Davutpaşa Kampüsü’ne Millet Bahçesi için ihale yapılacak

birgun.net -
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’ne yapılmak istenen ve öğrencilerin tepkisine yol açan...
Devamını Oku

Bir kitap nasıl kokar?

birgun.net -
Tacim ÇİÇEKSevgili Mustafa Kemal Erdemol’un Kitap Kokusu,...
Devamını Oku

Kadın ilk eğitmendir

birgun.net -
Kardelen TATARSosyolog, Zen eğitmeni ve yazar Nimet...
Devamını Oku

Emeklilik imkansız hale geldi

birgun.net -
Yurt dışında çalışanların Türkiye'de emekliliklerini düzenleyen değişikliğe bir tepki de İsveç'ten geldi.
Devamını Oku

Türkiye’den emeklilik AKP’nin son ‘kıyağı’

birgun.net -
Mustafa Ayrancı - Hollanda Türkiyeli İşçiler Birliği
Devamını Oku

Yoksulların enflasyonu yükseliyor

birgun.net -
Gıda harcamaları temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,27 oranında arttı. Bu...
Devamını Oku

E-ticaret büyüyor, Türkiye AVM dikiyor

birgun.net -
Perakende sektöründe e-ticaretin payı artarken Türkiye plansızca açılan AVM’lerin sancısını çekiyor. Türkiye’de...
Devamını Oku

CHP’li Gürer: Bayram ikramiyesi, asgari ücrete eşitlensin

birgun.net -
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilerin bayram...
Devamını Oku

KESK’li kadınlar: Hakkımız olanı istiyoruz

birgun.net -
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy, 1 Ağustos’ta görüşülmeye...
Devamını Oku

Nişanlılar için şarkılı alfabe

Haydar Ergülen -
Ah! Minel aşk! “Ah aşkın elinden” demekmiş, ki tam nişanlılara göre
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi