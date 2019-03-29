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30.03.2019
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Yüksekdağ: Halklarımızın emeği için her bir oya sahip çıkın

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: İHA

Halkların Demokratik Partisi (HDP)’nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Twitter’dan yerel seçimlerle ilgili açıklamada bulundu. Yüksekdağ, sandığa gitme çağrısı yaptı.

Figen Yüksekdağ, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Pazar günü bizim için de gidin sandıklara. Toprağın altından çıkan tohum gibi; çiçeğe, başağa, hasata dönüşeceğini bilerek acının, kahrın ve hasretin, bizim için de dostlara selam edin.

Halklarımızın emeği, hakkı, iradesi, zindanlarda ve dışarıda büyüyen direnişi için verilen her bir oya sahip çıkın. Sandıklarda da faşizme karşı onurumuz, özgürlüğümüz ve geleceğimiz için inatla, dirençle omuz omuza durmaya çağırıyorum büyük insanlığın çocuklarını.

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İki kez vekil seçildiğim ama bir tam dönem bile vekillik yapamadığım Van’a özel selamlar. Kazanacağımıza eminim. Ama büyük kazanmalıyız. Bizden çalıp kaybettirdiklerinin hesabı da büyük olmalı. Vicdanı, hakkaniyet duygusu güçlü Van halkının gerekeni yapacağına inanıyorum.”

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