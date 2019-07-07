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07.07.2019
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Yunanistan bugün sandık başında

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Yunanistan, bu sabah yerel saat 7.00’den itibaren sandık başına gitmeye başladı. Yüzde 3 seçim barajının bulunduğu ülkede, 20 parti 300 sandalye için yarışacak ve birinci çıkan parti 50 milletvekili daha kazanma fırsatına sahip olacak.

Geçen Mayıs ayında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, hükümet partisi SYRIZA, ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi’den (ND) yaklaşık yüzde 10 puanlık farkla geride kalınca, Başbakan Aleksis Çipras erken seçim ilan etmişti.

Yunanistan Başbakanı ve SYRIZA lideri Aleksis Çipras, oyunu başkent Atina’nın Kipseli semtinde kullandı. Ardından gazetecilere açıklama yapan Çipras, seçmenlere seçimlere katılım çağrısında bulundu. 

Halkın gelecek 4 yıl için ülke adına karar vereceğini belirten Çipras, “Halkımıza oy kullanmaları için sandığa gelmeleri çağrısında bulunuyorum. Hava çok sıcak olmasına rağmen 20 dakikalarını ayırsınlar. Ülkemizin geleceği için bu kritik kararı vermek üzere sandıklarda hazır bulsunlar” ifadelerini kullandı. 

Çipras, seçim sonuçları için iyimser ve kararlı olduğunu ifade ederek, “Özellikle gençlere seslenmek istiyorum. Ülkemizde devrimi ve değişimi gerçekleştiren gençler, hayatları ve ülkenin geleceğiyle ilgili bu kritik kararı başkalarına bırakmasın” diye konuştu.

Seçim sonuçlarının saat 21.00’de netleşmesi bekleniyor.

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