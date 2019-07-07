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07.07.2019
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Çipras’tan seçim sonrası açıklaması: Halkın iradesini saygı göstereceğiz

birgun.net birgun.net

Yunanistan’da erken genel seçimde iktidarı kaybeden SYRIZA lideri Aleksis Çipras, “Halkın iradesini saygı göstereceğiz.” dedi. 

İktidar koltuğunu kaybeden Çipras, gazeteciler için kurulan seçim merkezinde basın toplantısı düzenleyerek seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Çipras, demokrasilerde değişimin doğal ve demokrasinin özü olduğunu ifade ederek, “Miçotakis’i arayarak kendisini zaferinden dolayı tebrik ettim. Halkın iradesini saygı göstereceğiz.” diye konuştu.

Yarın başbakanlık koltuğunu rakibine teslim edeceğini belirten Çipras, “Yarın devir teslim töreninde demokrasilerde olması gerektiği gibi Miçotakis’i karşılayacağım.” ifadesini kullandı. 

Çipras, yeni gelecek hükümete uyarıda bulunarak, “Umarım Yeni Demokrasi (ND) geri dönüşünü intikam için bir fırsata çevirmez. SYRIZA ana muhalefet olarak bunu durdurmak için her zaman hazır bulunacak.” değerlendirmesinde bulundu. 

Ülkenin 4,5 yıl önce teslim aldığına kıyasla çok daha iyi bir durumda olduğunu belirten Çipras, “Ülke o zaman çok zor bir durumdaydı. İflasın eşiğine gelmiş, kasası boşalmış, halkın çoğunluğu fakirlikle boğuşuyordu. Şimdi hazinede 37 milyar avroyla, tarihin en düşük faiz oranlarıyla, uluslararası alanda saygın bir ülke teslim ediyoruz.” dedi. 

Çipras, siyasi arenada muhalefet olarak mücadeleyi sürdüreceğine işaret ederek, “Ana muhalefet olarak, çalışanların haklarını ve çıkarlarını korumak için burada olacağımızdan Yunan halkı emin olsun istiyorum. Sorumlu ve aktif bir muhalefet yapacağız. Daha tecrübeli olarak geri dönmek için kendimizi hazırlayacağız.” sözlerine yer verdi. 

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