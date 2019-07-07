26.3 C
Istanbul
08.07.2019
Anasayfa DÜNYA Yunanistan'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimin kazananı belli oldu

Yunanistan’da resmi olmayan sonuçlara göre seçimin kazananı belli oldu

birgun.net birgun.net

Yunanistan’da sandık çıkış anketlerine göre, erken genel seçimin galibi Kiriakos Miçotakis liderliğindeki merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisi oldu. 

Anketlere göre 38 ila 42 arasında oy oranına sahip olması beklenen ND, seçimi iktidardaki rakibi Aleksis Çipras liderliğindeki SYRIZA’nın 11,5 puan önünde tamamlayarak tek başına hükümet kurma yetkisi aldı. 

ND’nin 155-167 arası milletvekili çıkararak 300 sandalyeli mecliste salt çoğunluğu sağladığı sandık çıkış anketlerine göre, SYRIZA’nın milletvekili sayısı 77-88 arasında kalacak. 

Sonuçların kesinleşmesi halinde, SYRIZA ana muhalefete düşerken, ND’nin lideri Miçotakis ülkenin yeni başbakanı olacak.

Yüzde 6-8 arasında oy oranına sahip olması beklenen PASOK’un omurgasını oluşturduğu KINAL’ın meclisteki üçüncü parti olması bekleniyor. Yunanistan Komünist Partisinin (KKE) oy oranının yüzde 5-7 arasında olacağı tahmin ediliyor.

Aşırı sağ Altın Şafak’ın büyük oranda oy kaybetmesi ise dikkati çekti. Altın Şafak dahil olmak üzere, yüzde 3 barajına yakın bulunan 3 partinin durumu sonuçların açıklanması ile netleşecek. 

Sandık çıkış anketi, ülkedeki yüzde 3’lük seçim barajını geçen partilerin oy dağılımını şu şekilde yansıtıyor:

ND yüzde 38-42, SYRIZA yüzde 26,5-30,5, KINAL yüzde 6-8, KKE yüzde 5-7, MERA 3-5, Altın Şafak yüzde 2,8-4,8, Yunan Çözümü 2,5-4,5. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis’i tebrik etti

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’ın yeni Başbakanı seçilen Kiriakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kiriakos Miçotakis’i tebrik ederek, sonuçların Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve bölge için hayırlı olması temennisinde bulundu.

İlginizi çekebilir:  Yunanistan bugün sandık başında

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,190AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

40 derece sıcakta ekmek mücadelesi

birgun.net -
Türkiye’nin en sıcak kentlerinden biri olan Urfa’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava...
Devamını Oku

Demirtaş: Anlatacaklarımın tamamı gerçek ve çok önemli

birgun.net -
HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama...
Devamını Oku

Şıradan sonra yeni skandal: AKP’li belediye başkan ve meclis üyelerinin 5 yıldızlı otel masraflarını da karşılamış

birgun.net -
Adıyaman'ın Besni İlçesi'nin 35 milyon lira borçlu belediyesinde, eski Belediye Başkanı İbrahim Öztürk ve...
Devamını Oku

Kadro isteyenlere mülakat tehdidi!

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
İktidarın, ‘istenmeyeni eleme aracı’ olarak kullandığı mülakat sistemi, Kültür ve Turizm Bakanlığı...
Devamını Oku

Kamuda sendikalı oranı geriledi

birgun.net -
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2019 Temmuz ayı istatistiklerine göre, Türkiye’deki toplam...
Devamını Oku

ODTÜ’de KYK direnişine polis saldırısı!

birgun.net -
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’de yapılmak istenen Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)...
Devamını Oku

Seydioğlu baklavaların sahipleri trafikte hamile kadının bulunduğu araca saldırdı!

birgun.net -
İstanbul Pendik'te kendilerine yol vermedikleri gerekçesiyle bir otomobilin önünü keserek araca ve...
Devamını Oku

Anadolu Ajansı ve TRT’nin yönetim yapısı değiştirilsin

birgun.net -
CHP İstanbul Mileltvekili Sera Kadıgil, Anadolu Ajansı ve TRT’nin Yönetim Kurulu yapısının...
Devamını Oku

Meslektaşa kumpas, savcıya odasında baskı

ERK ACARER -
Çet ailesi avukatının bir kafede gizlice ses kaydı alındı. Belden aşağı yönteme,...
Devamını Oku

Fişlemeye büyük tepki

birgun.net -
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmalar Vakfı’nın (SETA), önceki gün yayımladığı ‘Uluslararası Medya...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi