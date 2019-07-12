Yunanistan’da yeni hükümetten Venezuela hamlesi: ABD destekli Guaido geçici devlet başkanı olarak tanındı

Pazar günü yapılan seçimlerin ardından kurulan Kiriakos Miçotakis başbakanlığındaki Yunanistan hükümeti, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu ülkenin geçici devlet başkanı olarak tanıdı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre kurulan yeni hükümet, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafından açıklanan 28 AB üyesinin genel tutumuna uygun olarak Juan Guaido’yu Venezuela’nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığını duyurdu.

Açıklamada, Yunan hükümetinin, ülkedeki tarafların görüşmelerine ilişkin AB tarafından yürütülen çabalara güçlü destek verdiğini ifade etti.