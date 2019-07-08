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09.07.2019
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Yunanistan’da yeni kabine belli oldu

birgun.net birgun.net

Yunanistan’da erken genel seçim sonucunda tek başına iktidara gelen Yeni Demokrasi (ND) hükümetinin Bakanlar Kurulu belirlendi.

Bugün görevi selefi Aleksis Çipras’tan devralan yeni Başbakan Kiriakos Miçotakis liderliğindeki kabineyi, hükümet sözcüsü Stelios Petsas duyurdu.

Yeni kabine, Başbakan yardımcısı, hükümet sözcüsü ve 17 bakanın yanı sıra 29 başkan vekilinden oluşuyor.

Kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine Nikos Dendias, Maliye Bakanlığına ise Hristos Staikouras getirildi.

Yeni hükümetin Savunma Bakanı da Nikos Panagiotopoulos oldu. 

Bakanların yarın saat 12.00’de yemin ederek göreve başlamaları bekleniyor. İlk kabine toplantısının ise çarşamba günü gerçekleşeceği bildirildi.  

Yunanistan’da dün düzenlenen erken genel seçimlerde oyların yüzde 39,8’ini alan ND, 300 sandalyeli parlamentoda 158 milletvekili çıkararak tek başına iktidara gelmişti. 

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