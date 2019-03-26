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26.03.2019
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Yunanistan’dan Türkiye’ye protesto notası

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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın içinde bulunduğu helikopterin Türk savaş uçaklarının tacizine uğradığı iddiasına ilişkin Türkiye’yi protesto ettiği bildirildi.

Sputnik’in Yunanistan diplomatik kaynaklarından aktardığına göre, Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Yunanistan Dışişleri Bakanlığına davet edildi.

Görüşmede, Yunanistan Milli Günü törenleri kapsamında Didim açıklarındaki Eşek (Agathonisi) Adası’na giden Çipras’ın helikopterinin Türk jetleri tarafından taciz edildiği ileri sürülerek, Türkiye protesto edildi.

Büyükelçi Özügergin, görüşmede, herhangi bir taciz olayının meydana gelmediğini belirtti.

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