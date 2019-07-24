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24.07.2019
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Yurdaer Altıntaş yaşama veda etti

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Tiyatro ve sinema başta olmak üzere sanat afişleri düzenlemiş uluslararası üne sahip illüstratör Yurdaer Altıntaş 84 yaşında yaşamını yitirdi. Yarın saat 14.30’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Altıntaş için tören düzenlenecek. Törenin ardından Altıntaş’ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek.

1935 yılında Kars’ta doğdu. Annesi Polonya Krakov’dan Türkiye’ye göç eden bir aileden gelmektedir, babası ise Girit kökenli Bursalı Şeyh Cemil Efendi’nin oğludur. Tokat, Sivas, Malatya, Erzurum, Gelibolu gibi Anadolu’nun çeşitli kentlerinde geçen çocukluk yıllarında Anadolu kültürünü tanıma fırsatı bulmuştur. Lise birinci sınıfta Güzel Sanatlar Akademisi’nin sınavlarına girip kazanmış resim eğitimi almaya başlamıştır.

1952 yılında Güzel Sanatlar Akademisi Süsleme Sanatları Bölümüne, Afiş atölyelerinde eğitimini devam ettirir. Altıntaş, yüksek öğreniminin son yılında profesyonel olarak çalışmaya başlamıştır. Afiş Atölyesi’nin yüksek bölümünden 1957’de mezun olmuş, altı ay gibi kısa süren reklam ajansı deneyimlerinden sonra bağımsız çalışmayı tercih etmiştir. Altıntaş’ın çalışmaları dünyada çeşitli müze ve arşivlerde yer almaktadır. 2011 yılında altmış yıllık çalışmaları 21. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı’nda sergilenmiştir ve Sanatçı onur ödülü Altıntaş’a verilmiştir.

1987’den 1993’e kadar Grafikerler Meslek Kuruluşu’nun başkanlık görevini yürütmüştür. 1996 yılında 60. yaş günü nedeniyle uluslararası çağrılı afiş sergisi düzenlemiştir.

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