Yurt dışı telefon kaydı 1500 lira oldu, ‘100 liraya kayıt’ başladı

Cep telefonlarının yurt dışı fiyatı Türkiye’ye göre oldukça uygun olması nedeniyle vatandaşın tercihi oluyordu.

Son yasal düzenlemeyle bu telefonların IMEI kaydı için ödenen ücretin 618 liradan bin 500 liraya çıkarılması sonrası bu fiyatı ödemek istemeyenler yasa dışı yöntemlere yönelmeye başladı.

ESKİ TELEFONLARIN IMEI’LERİ YÜKLENİYOR

Bazı telefon teknik servisleri eski telefonların IMEI’lerini yurt dışından getirilen son model telefonlara atarak cihazların kullanılmasını sağlıyor. Bu nedenle kullanılmayan ve eskidiği için evlerde çekmecelerde saklanan telefonların değeri arttı. Satışları artan bu telefonlar ucuza satın alınarak IMEI’leri yeni telefonlara yükleniyor.

Ancak bu şekilde “IMEI atmak” için de belli başlı şartlar bulunuyor. IMEI kopyalanacak telefonun internete girmeye olanak sağlayan bir cihaz olması gerekiyor. Eskimiş, kullanılmayan, hatta kendisi yok olmuş ama IMEI numarası duran telefonlar, piyasada 50-100 lira arasında bulunuyor.

Bu cihazların IMEI’si kullanılarak yurt dışından getirilen telefonlar aktif hale geliyor. Bir çok kişi yüksek harcı ödememek için bu yönteme başvuruyor.