Yurt dışından getirilen telefon harçlarına büyük zam!

Türkiye’ye yurt dışından getirilen cep telefonların ülke içinde kullanılabilmesi için kayıt yapılmadan önce ödenmesi gereken harç tutarı 1500 Türk lirasına yükseldi.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan ‘Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar’ kapsamında yeni ücret yürürlüğe girdi. Buna göre yurt dışından Türkiye’ye getirilen telefonlar için kayıt harcı yüzde 200 zamlanarak 1500 TL oldu.

Türkiye’de yıllardır uygulanan harç kapsamında yabancı telefonların kayıt altına alınması ve çok sayıda telefonun vergisiz satılmak üzere ülkeye sokulmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

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Yurt dışından gelen yolcu, pasaportundaki giriş damgasını göstererek, girdiği tarihten itibaren 120 gün içerisinde yeni getirdiği telefonu kaydettirebiliyor. Ancak bu işlem her pasaport için iki senede bir defaya mahsus yapılabiliyor. Kayıt, e-devlet portalı üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.

Söz konusu harç geçtiğimiz yıl kasım ayında 170 TL’den 500 TL’ye çıkarılmıştı.