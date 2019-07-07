Yurt FETÖ’den alındı İlim Yayma’ya verildi

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından FETÖ’ye ait el konulan yurtlar birer birer yandaş vakıf ve derneklere verildi. Bunun son örneği de Zonguldak’ta yaşandı.

FETÖ’ye ait el konulan yurt daha sonra İlim Yayma Cemiyeti’ne tahsis edildi. Cemiyet de yurdun ismini 15 Temmuz Erkek Öğrenci Yurdu yaptı. Cemiyet’e aynı zamanda yurdun yanındaki arazi de tahsis edildi. Yurdun yanındaki araziye ilişkin imar değişikliği önerisi Mayıs ayında belediye meclisine geldi. Ancak nisan ayının sonunda kullanım süresi dolduğu için oybirliğiyle reddedildi.

İlim Yayma Cemiyeti’nin Zonguldak Şube Başkanı olan İbrahim Cansız aynı zamanda AKP Belediye Meclis Üyesi. Ardından Zonguldak Valiliği yurt ve arazi için İlim Yayma Cemiyeti’ne tekrar kullanım hakkı verdi. Bunun üzerine imar değişikliği haziran ayında tekrar belediye meclisine geldi. AKP ve MHP oylarıyla önerge kabul edildi.

Konuyla ilgili BirGün’e konuşan CHP’li ZOnguldak Belediye Meclis Üyesi ve Başkan vekili olan Atınç Kayınova “Bu işlemle yeşil alanları parçalıyorlar. Belediye Başkanı’nın vaadi her yere park yapmaktı ama ilk icraatleri yeşil alanları bölmek oldu” dedi.