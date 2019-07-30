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31.07.2019
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Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Avcu serbest bırakıldı

Bolu'da jandarma tarafından gözaltına alınan Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Avcu serbest bırakıldı.

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Bir toplantıya katılmak için gittiği Bolu’da, jandarma ekiplerince gözaltına alınan Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Avcu serbest bırakıldı. 

Serbest bırakılmasının ardından açıklama yapan Avcu, “Bir öncekinde olduğu gibi bu sefer de hukuksuz gerekçelerle gözaltına alındım. Tarafıma daha önceden tebliğ edilmiş bir durum olmamasına rağmen, ifade vermem gerektiğini Jandarma ekiplerinden öğrenmiş oldum. Bunun ne anlama geldiğini sanıyorum ben dahil bütün yurtsever, emekten yana, halkçı meslektaşlarım anlamışlardır.

Bu tarz hamlelerle, gazetecilik yapmamız engellenmek istenmekte, gözdağı verilmek istenmektedir. Ancak bütün meslektaşlarıma ve okurlarımıza beyan etmek isterim ki; gerçeğin peşinde koşmaktan, gerçekleri yazmaktan bir adım bile geri atmayacağız. Halkın gazetecisi olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Gözaltı süresince yanımda olan meslektaşlarıma, yurtsever milletvekillerine teşekkür ederim. Gazetecilik suç değildir! Boyun eğmeyeceğiz!” dedi.

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