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19.06.2019
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Yurttaş gıdadan kısıyor

Ekonomik kriz derinleşiyor, geçim sıkıntısı çeken yurttaşlar gıda harcamalarını dahi kısıyor. Gıda satışları bir yılda yüzde 3 azaldı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin perakende satış hacmi endekslerini açıkladı. Veriler, ekonomik krizin vardığı boyutu gözler önüne serdi.

Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 azaldı. Aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 7,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 11,6 düşüş kaydetti.

Perakende satış hacmi, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 azaldı. Aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 1,3, gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 4,6 düşüş görüldü.

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EN SERT DÜŞÜŞ MOBİLYADA

Satışlarda en sert düşüş elektrikli eşya ve mobilyada yaşandı. Verilere göre elektrikli eşya ve mobilya satışları nisan ayında, bir önceki aya göre yüzde 5,8, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 22,4 düştü. Bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışlarında da bir yılda yüzde 6,9 azalma görüldü.

PERAKENDE CİRODA ARTIŞ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro ise nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,1 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2 azalış gösterdi.

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro, nisanda yıllık bazda yüzde 13,3 arttı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 20,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5 artış gösterdi.

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Vatandaşın zorda olduğunun göstergesi

Prof. Dr. Yalçın Karatepe, TÜİK tarafından açıklanan perakende satış verilerini şu sözlerle değerlendirdi: “Bu veriler gösteriyor ki satışlar düşmeye devam ediyor. Nisan ayında perakende satış hacmi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 oranında azaldı. Faaliyet kolları itibariyle baktığımızda genele yayılmış bir azalma söz konusu iken gıda ve içecek harcamalarının yüzde 2,9 oranında düşmüş olması , vatandaşların gıda harcamalarında bile kısıntıya gittiklerini gösteriyor. İşsizliğin yüksek seyrettiği bir dönemde bu kaçınılmaz bir sonuç. Gelir olmayınca gıdadan bile kısmak zorunda kalıyorlar. Vatandaşın zorda olduğunun en önemli göstergelerinden birisi budur; daha az gıda tüketiyor. Elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 22,4 oranında düşmüş. Nasıl düşmesin ki? Gıda harcamalarından kesmek zorunda kalan vatandaşın salon mobilyalarını yenilemesini bekleyemezsiniz.”

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