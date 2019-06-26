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26.06.2019
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Yurttaşa doğalgaz zammı “ayarı”

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

Yurttaşlar, ön ödemeli doğalgaz sayaçlarına yansıtılan, “Türk Lirası düzeltme” bedeline isyan etti. Doğalgaz satın aldıktan sonra gelen zammın faturalarına yansıtılmasına tepki gösteren yurttaşlar, sorunun çözümü için yasal düzenleme talep etti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Temmuz 2018’de “Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği”nde değişiklik yaptı. Değişikliğe göre, ön ödemeli sayaç kullananlara “Türk Lirası düzeltme” yöntemi ile gazın iki kez satılmasının önü açıldı.

Ankara’daki Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. aboneleri yaşananlardan, evlerine gelen ek fatura ile haberdar oldu. Başkentte kartlı doğalgaz kullanan yurttaşlara, gaz alımlarından sonraki tarihlerde gelen zammın bedelinin ilk gaz alımlarında bakiyelerinden düşürüleceği bildirildi. Evlere gönderilen ek faturalara, fiilin tüketim ile zam arasındaki fark yansıtıldı.

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Uygulamaya tepki gösteren bir yurttaş, “Ben gazı aldıktan sonra gelen zam beni ilgilendirmez” dedi. Adına düzenlenen ek faturaların iptalini talep eden yurttaş, konuyla ilgili şikâyetini CİMER ve Kamu Denetçiliği Kurumu’na ilettiğini ancak sonuç alamadığını söyledi.

“EŞLEŞTİRME”

BirGün’e konuşan Başkent Doğalgaz yetkilisi ise uygulamanın 29 Temmuz 2018 tarihli yönetmelik değişikliğine dayandığını anlattı. Şirketin, ön ödemeli sayaçların aylık okumalarının sonunda tespit edilen tüketim miktarları ile doğalgaz alım miktarının eşleştirildiğini ifade eden yetkili, “Eşleştirme sonucunda fiili tüketim esas alınarak ortaya çıkan birim fiyat farkları ile ısıl değer ve düzeltme katsayıları abonenin leh ve aleyhine düzeltme işlemine tabi tutulmaktadır” diye konuştu.

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