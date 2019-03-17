17.03.2019
Anasayfa KÜLTÜR SANAT

Yusuf Tuvi’ni fotoğraf sergisi Fransız Kültür Merkezi’nde

İzmir Fransız Kültür Merkezi’nin bir aydır ev sahipliği yaptığı Türk fotoğraf sanatının yaşayan efsanelerinden Yusuf Tuvi’nin sergisini ziyaret etmek için sayılı günler kaldı

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

İzmir Fransız Kültür Merkezi’nde, Yusuf Tuvi’nin 44 yıllık fotoğraf deneyimini yansıttığı sergi, ziyaretçilere görsel bir şölen sunmaya devam ediyor.

İzmir Fransız Kültür Merkezi Müdürü Caroline David “Sergiler belirli bir kitleye hitap eder ancak bu sergi herkese hitap ediyor. İzmir’de bu sergiyi ziyaret etmeyen kalmamalı” dedi.

Serginin açıldığı günden itibaren yoğun bir ziyaretçi trafiği yaşadıklarını söyleyen David, “Yusuf Tuvi, fotoğraflarında insan odaklı çalışıyor, mutlaka her fotoğrafta insan öğesinden bir iz bıraktığını görüyorsunuz. Bu yüzdendir ki, insanlar sergideki fotoğraflarla bir yakınlık, bağ kuruyor. Açıldığı günden bu güne insanların sergiyi gezip fotoğraflar üzerinde düşündüklerine, uzunca vakit geçirdiklerine şahit olduk. Bu sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduk. Herkesi içine çeken bu sergiyi sanat severlerin kaçırmamaları gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Sergi, 23 Mart’a kadar her gün saat 10.00-18.00 arasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Önceki haberCHP Adalar Belediye Başkan Adayı Gül: Adaları koruyacağız
Sonraki haberEmeklilikte Yaşa Takılanlar, İstanbul’u salladı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

KÜLTÜR SANAT

Game of Thrones final sezonunun bölüm süreleri belli oldu

birgun.net -
HBO tarafından yayımlanan ve dünyanın en çok izlenen dizileri arasında yer alan...
Devamını Oku
ÖZEL

Kentte unuttum, müzikle hatırladım

Burak Abatay -
In Hoodies, ikinci stüdyo albümü ‘Recalibrated Expectations’ı yayımladı. Müzisyen Murat Kılıkçıer, In...
Devamını Oku
KÜLTÜR SANAT

“İç Güneş” sergisi sanatseverlerle buluştu

birgun.net -
Ressam Ahmet Özel'in hazırladığı "İç Güneş" adlı resim sergisi sanatseverlerle buluştu.
Devamını Oku
KÜLTÜR SANAT

Altın Boğa’ya başvurular başladı

birgun.net -
Altın Boğa Film Festivali çerçevesinde düzenlenecek olan “16. Uluslararası Altın Boğa Kısa...
Devamını Oku
KÜLTÜR SANAT

Haftalık kültür sanat ajandası: Ne izlemeli, ne okumalı, nereye gitmeli?

Burak Abatay -
Filizler ustalarla kök salıyor >>Babylon’un Kökler ve...
Devamını Oku
KÜLTÜR SANAT

Grup 163: “Ankara müzik piyasasında dostluk hakim”

ÖYKÜ ÖZFIRAT -
Ankaralı müzisyenler serisinde onuncu haftaya gelmiş bulunuyoruz. Haftalardır Ankara müzik sahnesinin değerli ve...
Devamını Oku

BİZİ TAKİP EDİN

360,643BeğenilerBeğen
55,851TakipçiTakip Et
1,094,518TakipçiTakip Et
8,344AbonelerAbone

BİRGÜN ÖZEL

ÖZEL

Kentte unuttum, müzikle hatırladım

Burak Abatay -
In Hoodies, ikinci stüdyo albümü ‘Recalibrated Expectations’ı yayımladı. Müzisyen Murat Kılıkçıer, In...
Devamını Oku
ÖZEL

Olsan bir dert, olmasan bir dert

TİMUR AKKURT -
4 yıl önce “Teknolojik Arınma Kampı” diye BirGün Cumartesi eki için bir...
Devamını Oku
ÖZEL

Ankara’da sanat rüzgârı

ÖYKÜ ÖZFIRAT -
Türkiye’den ve dünyadan sanatçıları ve sanatseverleri bir araya getiren ArtAnkara, 14 Mart...
Devamını Oku
ÖZEL

Geleceğe umut veren gençler

DİLARA ŞİMŞEK -
Balıkesir Bandırma’da bir grup lise öğrencisinin kurduğu Zeyrek Gençlik Kulübü, ihtiyaç sahibi...
Devamını Oku
ÖZEL

Aşı karşıtlığı büyük risk

Burcu Cansu -
Şair, yazar Dr. Ceyhun Atuf Kansu’nun doğumunun 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler...
Devamını Oku

SON HABERLER

Grimm Masalı

YAZARLAR FIRAT TOPAL -
Başakşehir’in Kayseri deplasmanındaki puan kaybıyla umutlarını tekrar yeşertmek isteyen Galatasaray, 2-0 geriye...
Devamını Oku

Konya’da 9 yavru köpeği çuvala koyup ölüme terk ettiler

GÜNCEL birgun.net -
Konya'da çuval içerisine konularak ölüme terk edilmiş 9 yavru köpek bulundu.
Devamını Oku

Trabzon’da polis karakolunun olduğu binaya AKP afişi asıldı

GÜNCEL birgun.net -
Trabzon Çarşıbaşı Emniyet Karakoluna, AKP Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu’nun...
Devamını Oku

Juventus ligde ilk kez kaybetti

SPOR birgun.net -
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) lider Juventus, Genoa deplasmanında 2-0 yenildi...
Devamını Oku

Oy pusulalarını PTT taşıyacak

GÜNCEL birgun.net -
PTT AŞ, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde oy pusulalarının sandıkların bulunduğu yerlere...
Devamını Oku

Özhaseki’den anket açıklaması

SİYASET birgun.net -
AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, anket sonuçları geldikçe keyifli...
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi