Yusufeli Barajı’nda iş cinayeti

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapımı süren ve ilçe merkezi ile 4 köyü sular altında bırakacak olan Yusufeli Barajı inşaatında, iş cinayeti meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Sukavuşumu mevkiinde Yusufeli Barajı inşaatında çalışan Saffet Karamustafa (35) isimli konkasör ustası, konkasörde temizlik yaptığı sırada elbisesini makineye kaptırdı.
Karamustafa, iş arkadaşları durumu fark edip gelinceye kadar hayatını kaybetti.
Evli olduğu belirtilen Saffet Karamustafa’nın cenazesi memleketi Trabzon’un Araklı ilçesine gönderildi.