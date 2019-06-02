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03.06.2019
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Yusufeli’de seçim sonuçları belli oldu

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Artvin’in Yusufeli ilçesinde yenilenen seçimi resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı’nın adayı AKP’li Eyüp Aytekin kazandı.

Yusufeli’de CHP’den Barış Demirci, AKP’den Eyüp Aytekin’in aday olduğu seçimlerin sonucunda ilk sayımlarda CHP 2 oy farkla kazanmıştı. Ancak bir sandığa yapılan itiraz ile AKP bu kez 3 oyla kazandı. Fakat bu sandıkta 4 adet oy pusulası tespit edilemedi. Bu kez CHP’nin itirazı üzerine yeniden sayım yapıldı ve AKP bir oy farkla kazandı. Ancak 5 oy pusulası tespit edilemedi. Kısıtlı seçmen itirazlarının üzerine YSK, Yusufeli seçimlerini yenileme kararı aldı.

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CHP’nin adayı Barış Demirci’den açıklama

CHP’nin Yusufeli adayı Barış Demirci, resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından ilk açıklamasını yaptı. Demirci açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Her şeyden önce memleketimiz diyoruz. Bir mücadeleydi buraya kadar oldu. Takdir bu, demokrasiye inanıyoruz, hukuka güveniyoruz. Geldiğimiz noktada çok da yapacak bir şeyimiz kalmadı. Mücadelemizi, dik duruşumuzu devam ettirmek zorundayız.

Bir mücadele verdik, Yusufeli halkı bunu istedi, diğer tarafa güvendi. Bakalım haklı mı çıkacaklar, yanılacaklar mı önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ama şunu çok iyi biliyorum ki insanlar, dik duruşun ne olduğunu, hak aramanın ne olduğunu bizim bu zamana kadar yaptığımız çalışmalarda görmüş oldular.

Evet üzüntülüyüz ama inanın çok daha güçlüyüz. Önümüzdeki süreçte, ilçemize çevremize memleketimize ne yapabilirizin mücadelesini verelim. Bu birlik ve beraberliği hiç bozmayalım.”

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