Yusufeli’nde 3 oy fark tartışması

Artvin’in Yusufeli ilçesinde CHP’li aday Barış Demirci oyların çalındığını iddia etti. Önde olmasına rağmen, son anda yaşanan değişiklikle AKP adayı Eyüp Aytekin’in 3 oy farkla seçimi kazandığını belirten Demirci, resmi itirazda bulunduklarını ifade etti.



CHP Yusufeli İlçe Başkan Yardımcısı Yaşar Bülent Polat’ın iddiasına CHP’nin oyları çalındı. Polat bir sandıktan 4 oy eksik çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Biz itiraz ettiğimiz sandıklardan birinde 4 oyun çalındığını tespit ettik. Bir sandıkta 262 oy var. Bu oylardan 9’u geçersiz. Geriye 253 oy kalması gerekirken 249 oy kalıyor. Yani okulla sandık kurulu arasında oylar çalınmış. Bizim itirazımız karşısında hakim de oyların çalındığını kabul etti. Oyların çalındığına dair tutanak tutuldu. Seçimleri iptal edecekti ancak ertesi güne erteledi. Hakim merkeze gidip görüşmeler yaptı. Sonra bize karşı tavırları değişti, sertleşti. İtirazımızı reddetti. Bir yerlerden telefon aldı diye düşünüyoruz.”



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‘AKP’liler birden fazla oy kullandı’



CHP yetkilileri seçim gecesi yaşanan şaibeli olaylardan dolayı 20 sandığın 7’sine resmi olarak itiraz etti. CHP İlçe Başkan Yardımcısı Polat geriye kalan sandıklara da itiraz edeceklerini belirtti. Eksik çıkan oyların yanı sıra bazı AKP’li seçmenlerin 1’den fazla oy kullandığını da iddia eden Polat “Yusufeli’nde seçmen birbirini tanır. AKP’li isimler kendi sandıkları dışındaki sandıklarda da oy kullandılar. Rastgele seçilen zarflar iptal edildi. Onların CHP oyu olduğunu bilemeyiz ancak biz bu isimlerin AKP’li olduğunu biliyoruz” dedi.