Yüz binlerce öğrenci liseler için yarışacak

Yaklaşık 1 milyon öğrencinin girmesi beklenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) bugün gerçekleşecek. Sınavda 3 yanlış 1 doğruyu götüreceği için adayların soruları çok iyi okuması gerekiyor.

İki bölüm halinde uygulanacak sınavın birinci oturumu saat 09.30, ikinci oturumu ise saat 11.30’da başlayacak.

Öğrencilere birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil; ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek. Sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika sürecek.

Her alan için 8’inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacak.

KURALLARA DİKKAT EDİLMELİ

Sınav için öğrencilerin en geç saat 09.00’da okulda hazır bulunmaları gerekiyor. Sınav başladıktan itibaren ilk 15 dakika içerisinde gelenler sınava alınacak, sonrasında gelenler ise alınmayacak.

Kalem, kalemtıraş ve silgi dışında herhangi bir eşya bulundurulması yasak olan sınavda, öğrencilerin dikkat etmesi gereken kurallar şu şekilde:

■ Sınava girerken fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi, kimlik belgesi ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulundurulmalı.

■ Sınava gelirken öğrencilerin yanlarında getirdiği pet şişe suyun bandajı çıkarılmış olmalı.

■ Öğrenciler, doktor raporuyla belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar hariç, çanta, cep telefonu, saat, bilgisayar, kolye, küpe dâhil herhangi bir şey ile sınava giremeyecek.

■ Öğrencinin, cevap kâğıdında yazılı olan TC kimlik numarası ile adı ve soyadı bilgilerini kontrol ederek, hata varsa salon görevlilerine söylemeleri gerekiyor. Kitapçık eksik veya silik baskı ise değiştirilmesi istenmeli.

■ Öğrencilerin cevap kâğıdına kitapçık türünü işaretlemeleri çok önemli. Bunun dışında cevap kâğıdına hiçbir yazı ve işaretleme yapılmamalı.