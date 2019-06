Yüz liranın kaçı döviz hesabında?

Amerikan dolarının lira karşısındaki hareketliliği piyasaları zorlarken liradan kaçış da hız kesmiyor. Özellikle son aylarda bankalardaki döviz mevduatlarının toplam mevduatlara oranının yüzde 50’nin üzerine çıkması ekonomistler tarafından olumsuz yorumlanmıştı. Bununla birlikte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yayımladığı FİNTÜRK verileri illere göre döviz mevduatı verilerini gözler önüne serdi. BDDK verilerine göre toplam mevduatları içinde dövize en çok pay ayıran il Antep olurken dövize en az pay ayıran il ise Hakkari oldu. Antepli bankadan tuttuğu her 100 liranın 64’ünü döviz olarak tutmayı tercih ederken, Hakkari’de bu tutar 23,6 lira olarak gerçekleşti. İşte bankada en çok döviz tutan ilk 10 il;

100 liranın kaçı döviz hesabında?

>> Antep: Her 100 liranın 64,2’si

>> İstanbul: Her 100 liranın 58,5’i

>> Kocaeli: Her 100 liranın 58,3’ü

>> Aksaray: Her 100 liranın 56,9’u

>> Nevşehir: Her 100 liranın 56,3’ü

>> Yozgat: Her 100 liranın 55,3’ü

>> Kırşehir: Her 100 liranın 54,7’si

>> Kayseri: Her 100 liranın 54,2’si

>> Yalova: Her 100 liranın 53,2’si

>> Hatay: Her 100 liranın 52,4’ü

İç Anadolu ve sanayi kentleri dikkat çekti

En çok dolarize olan kentlerin sanayi kentleri ve İç Anadolu kentleri olması dikkat çekti. Öte yandan son 3 ay içinde de sıralama değişti. Türkiye ekonomisinin en büyük kenti olan İstanbul 2018 sonuna kıyasla mart ayı sonunda 2 basamak birden yükselerek ikinciliğe oturdu. 2018 sonunda İstanbul’da yerleşik kişilerin bankada tuttukları her 100 liranın 53,1’i döviz hesabıyken bu tutar mart ayında 58,5’e yükseldi. Türkiye’nin en büyük 2. sanayi kenti olan Kocaeli’de ise durum farklı değil. Kocaeli listede 2018 sonuna kıyasla 4 basamak birden yükselerek üçüncülüğe oturdu. 2018 sonunda Kocaeli’de yerleşik kişilerin bankadaki her 100 lirasının 50,3’ü döviz hesabındayken, bu tutar mart ayı sonunda 58,5’e yükseldi. İç Anadolu kentleri gurbetçi nüfusun yoğun yaşamasının da etkisiyle tarihsel olarak en yüksek oranda döviz bulunduran kentler olmakla beraber son 3 ay içinde bu kentlerde de döviz oranı sert şekilde arttı. Döviz oranı artışında Kırşehir dikkat çekti.

Kişi başına düşen dövizde İstanbul birinci

Toplam mevduatlar içindeki döviz oranında 2. olan İstanbul, kişi başına düşen döviz hesabında açık ara farkla birinci oldu. Mart ayı sonu itibariyle İstanbul’da yerleşik kişilerin döviz hesabında toplam 570 milyar TL’lik döviz bulunuyordu. Böylece İstanbul’da kişi başına 20 bin 42 liralık döviz düştü. Kişi başına düşen dövizde İstanbul’u 11 bin 110 lira ile Ankara, 9 bin 96 lira ile Muğla takip etti. Kişi başına düşen dövizde en yoksul il ise sırasıyla Hakkari, Bitlis ve Ağrı oldu. Hakkari’de kişi başına düşen döviz hesabı 675 lira olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin en çok nakdi kredi borcu bulunan ili değişmeyerek yine İstanbul oldu. İstanbul toplamda 1 trilyon 47 milyar TL nakdi kredi borcu bulunuyor. Böylece İstanbul’da kişi başına düşen borç 69 bin 249 TL oldu. Kişi başına düşen borçta da İstanbul zirveyi kaptırmadı. Kişi başına düşen borçta İstanbul’u kişi başına 64 bin 330 TL borçla Ankara, kişi başına 47 bin 420 lira borçla Denizli takip etti. Kişi başına en düşük borcu bulunan il ise 4 bin 780 lira ile Şırnak oldu.

Tek bir ilin borcundan fazla tasarrufu var

Bankalarda tutulan mevduatlar bankalardan kullanılan nakdi kredilerin altında. Ancak sadece Tunceli bu durumun istisnası oldu. Tuncelililerin bankalarda tuttukları tasarruf mevduatının yüzde 81,6’sı kadar bankalara borcu bulunuyor. Böylece sadece Tunceli tasarruflarıyla borcunu ödeyebiliyor. Buna karşılık Siirt ve Antep’te durum ürkütücü boyutlara vardı. Anteplilerin bankalarda tuttukları tasarruf mevduatının 5,4 katı kadar nakdi kredi borcu bulunurken, Siirtlilerin tasarruf mevduatının 5,3 katı kadar nakdi kredi borcu var.