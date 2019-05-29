23.7 C
Istanbul
29.05.2019
Anasayfa GÜNCEL Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı: 100 kişi zehirlendi

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı: 100 kişi zehirlendi

ANTALYA'da bir sitenin havuzuna ait klor tankındaki sızıntıdan 100'e yakın site sakini etkilendi.

birgun.net birgun.net

Antalya’da bir sitenin havuzuna ait klor tankındaki sızıntıdan 100’e yakın site sakini etkilendi. Sağlık görevlilerinin ambulanslarda müdahale ettiği site sakinlerinden durumu ağır olan 7 kişi ve bir itfaiye eri, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 33. Sokak’taki 4 bloklu bir sitede meydana geldi. Sitenin yüzme havuzu suyunu dezenfekte etmek amacıyla kapalı otoparktaki tanklara dün sabah saatlerinde bir ton klor dolduruldu.

Ancak tanktaki gaz sıkışması nedeniyle tankın kapağı sızıntı yaptı. Akşam saatlerinde gelen yoğun koku üzerine otoparkı kontrol eden görevliler, klorun tanktan taştığını fark etti.

İTFAİYE ERLERİ ÇIKARDI

Çoğunluğu yerleşik yabancı, yaklaşık 100 kişi klor gazından etkilendi. Pek çok site sakini mide bulantısı ve kusma nedeniyle evlerinden çıktı.

İhbar üzerine siteye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri gazdan etkilenen site sakinlerine ambulanslarda müdahale etti.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, gaz maskeleri ve oksijen tüplerini takan itfaiye erleri site sakinlerini evlerinden tahliye etti.

Tahliye sırasında bir itfaiye eri de gazdan zehirlendi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği itfaiye eri ve durumu ağır olan 7 site sakini ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

ÇEVREDEKİ BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ

Sitenin tamamen tahliyesinin ardından sızan klorun temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Temizlik çalışması sırasında tekrar oluşan yoğun gazın kimseyi etkilememesi için çevredeki binalar da tahliye edildi.

Evlerinden kucaklarında çocuklarıyla çıkan bina sakileri bölgeden uzaklaştı. Çevre sakinleri gazdan etkilenmemek için elleriyle ağız ve burunlarını kapattı. AFAD ve itfaiye ekipleri saat 03.00’e kadar süren çalışma sonunda sızıntıyı önleyerek kloru temizledi.

Kaynak:DHA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,243AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Konsensus Araştırma: AKP’li seçmen dahil yüzde 59 seçimlerin yenilenmesini istemiyor

birgun.net -
Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, YSK’nin kararı öncesi yapılan İstanbul anketlerine...
Devamını Oku

AYM, Barış Akademisyenleri’nin başvurusuyla ilgili toplantıyı erteledi

birgun.net -
Barış akademisyenlerinin bireysel başvurusunu görüşen AYM üyeleri, Adalet Bakanlığı'ndan görüşün gelmemesi nedeniyle...
Devamını Oku

FETÖ’den tutuklu NASA çalışanı serbest bırakıldı

birgun.net -
Türkiye’de, “FETÖ üyeliği” suçlamasıyla tutuklu bulunan Türkiye-ABD çifte vatandaşı NASA çalışanı Serkan...
Devamını Oku

Beyaz Saray’dan Erdoğan-Trump açıklaması

birgun.net -
Beyaz Saray, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın...
Devamını Oku

Huawei’den ABD’ye dava

birgun.net -
Huawei, tahdit beyannamesinin anayasaya aykırı ilan edilmesi istemi ile 28 Mayıs'ta Teksas...
Devamını Oku

İsrail saldırılarında geçen yıl 312 Filistinli yaşamını yitirdi

birgun.net -
2018'de İsrail saldırıları sonucu 57'si çocuk 312 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 8...
Devamını Oku

İngiltere’de başbakan adayı Boris Johnson’a Brexit davası

birgun.net -
İngiltere'de Theresa May'in istifası sonrası başbakan adaylığıyla gündeme gelen iktidardaki Muhafazakar Parti'nin...
Devamını Oku

Didim’de 88 göçmen alıkonuldu

birgun.net -
Aydın'ın Didim ilçesinde yurt dışına geçmeye çalışan 88 göçmen alıkonuldu.
Devamını Oku

ABD’de Rusya soruşturmasını yürüten savcı istifa etti: Trump’tan ilk yorum

birgun.net -
ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, Rusya soruşturması dosyasını resmen kapattığını ve...
Devamını Oku

Erdoğan-Trump G-20 zirvesinde görüşecek

birgun.net -
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. ...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi