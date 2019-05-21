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22.05.2019
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Yüzünü görmediğimiz personelimiz var

Torbalı Belediyesi’ni AKP’li eski Başkan Görmez’den devralan CHP’li Uygur, “Belediyede ne iş yaptığını bile bilmediğimiz personelimiz var, personel giderlerini karşılayamıyoruz” dedi

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

İzmir’in Torbalı ilçesinin yeni Belediye Başkanı CHP’li İsmail Uygur, belediye gelirlerinin personel maaşlarını karşılamadığını afiş ve pankartlar yoluyla ifade etti. 2014 yerel seçimlerini kazanan AKP’li eski Başkan Adnan Yaşar Görmez’e belediyeyi o dönem 453 çalışanı ile bıraktığını belirten Uygur, belediyeyi AKP’li Görmez’den 1446 çalışan ile devraldığını söyledi.

Henüz yüzünü görmediği işçilerin olduğunu kaydeden Uygur, “170 milyonluk borç yetmezmiş gibi her ay 5 milyon 236 bin liralık da personel maaşı ile karşı karşıyayız. Henüz ne iş yaptığını bilmediğim personeller var. İller Bankası’ndan 2 milyon 264 bin lira kaynak alabiliyoruz” dedi.

İFŞA ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Şeffaf belediyecilik anlayışıyla hareket edeceklerini ifade eden Uygur, “8 Nisan itibariyle kasten, bilerek ve isteyerek batırılmış bir belediye devralmış bulunmaktayım. Önüne gelene sözler verilmiş, yandaşlar belediyeye doldurulmuş durumda. 453 personelle bıraktığımız belediyede 1446 kişi çalışıyor.

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Sırf CHP’li diye işten çıkarılan işçileri de düşündüğümüzde alınan işçi sayısının ne kadar vahim olduğu gözler önüne seriliyor. Henüz yüzünü görmediğimiz işçilerimiz var. Bunlar da ATM’ciler. 170 milyonluk borç yetmezmiş gibi her ay 5 milyon 236 bin liralık da personel maaşı ile karşı karşıyayız. İller Bankası’ndan 2 milyon 264 bin lira kaynak alabiliyoruz. Sadece maaşlarda 3 milyon civarı eksideyiz. Elimizi nereye atsak orası elimizde kalıyor. Şeffaflık adına bunları ifşa etmeye devam edeceğiz. Ayrıca Torbalı halkı müsterih olsun borçları da öderiz, tahribatı da ortadan kaldırırız” ifadelerini kullandı.

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