Zabıta memuruna tokat atan eski daire başkanına 5 ay hapis cezası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, kızdığı zabıta memurunu önce azarlamış ardından da tokat atmıştı. Görevden uzaklaştırılan Karali, “Kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanarak kasten yaralama” suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karali’nin cezası 5 yıl süre ile ertelendi.

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Geçtiğimiz yıl Kartal’da zabıta memuru Kenan Fidan’ı darp ettiği gerekçesi ile görevden uzaklaştırılan İBB Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali’nin yargılanmasına başlandı. İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasına, olaydan sonra görev yaptığı İBB Zabıta Daire Başkanlığı görevinden alınarak İBB Hukuk Müşavirliği’nde avukat olarak görev yapmaya başlayan tutuksuz sanık Tayfun Karali ve avukatı ile müşteki Kenan Fidan katıldı.

‘BENİ YANINA ÇAĞIRDI KÜFÜR EDİP VURMAYA BAŞLADI’

Duruşmaya ilk kez katılan Kenan Fidan olay gününü anlattı. İBB Zabıta Daire Başkanlığı Anadolu Yakası Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği’ne bağlı çekici şoförü olarak görev yaptığını söyleyen Kenan Fidan, olay günü toplantıya yetişmek için saat 08.00’da yola çıktığını belirterek, “Emniyet şeridini kullandığım doğrudur. Toplantının yapılacağı yere geldiğimde daire başkanımız benden önce gelmişti. Beni yanına çağırdı, küfür edip vurmaya başladı. Ben de ne olduğunu anlayamadım” dedi.

Sanık Karali’nin olaydan sonra kendisinden özür dilemediğini söyleyen Fidan, “Arayıp sormadı” dedi.

Fidan, “Sanığın duruşmadaki ifadelerini kabul etmiyorum. Emniyet şeridinden giderken trafik güvenliğini tehlikeye soktuğumu, canına kast ettiğimi iddia etmektedir. Bunların hepsi gerçek dışıdır. Komplo kurulduğunu beyan etmektedir, ancak beyanlarının hiçbiri doğru değildir. Sanıktan şikayetçiyim” dedi.

PİŞKİN SAVUNMA: FARZ ETKİ BABAN SANA VURDU

Aldığı darbelerden sonra çenesinin çok ağrıdığını belirterek, “Hatta abdestim vardı bozuldu, dudağım yırtıldığı için. Olaydan sonra müdürümün yanına gittim. Her birimin bir büyüğü vardır. ‘Farzetki baban sana vurdu, bir tokat yedin’ dedi” diye konuştu.

Söz alan sanık Tayfun Karali, sanıktan helallik istemek için iki defa girişimde bulunduğunu, ikisinde de görevlendirme nedeniyle bunun gerçekleşmediğini belirterek, “Daha sonra medyaya düştü. Medyaya düşünce de şikayetçi ile bir araya gelmedim. Olay nedeniyle son derece üzgünüm” dedi.

Son sözü sorulan sanık, davanın düşürülmesini ve beraatine karar verilmesini istedi.

5 AYLIK CEZA 5 YIL SÜRE İLE ERLETENDİ

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Tayfun Karali’yi, “Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak sureti ile kasten yaralama” suçundan 5 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Karali’nin cezası 5 yıl süre ile ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali’nin 21 Aralık 2017 tarihinde Kartal’da yolun kenarında tartıştığı Kenan Fidan’ı darp ettiği belirtiliyor. İddianamede Karali için, “Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak sureti ile kasten yaralama” suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

