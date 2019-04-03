Zabıta memuruna tokata 5 yıl ceza

İstanbul Kartal’da zabıta memuru Kenan Fidan’ı darp ettiği gerekçesi ile yargılanan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, “Kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanarak kasten yaralama” suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karali’nin cezası 5 yıl süre ile ertelendi. İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına, olaydan sonra görev yaptığı İBB Zabıta Daire Başkanlığı görevinden alınarak İBB Hukuk Müşavirliği’nde avukat olarak görev yapmaya başlayan tutuksuz sanık Tayfun Karali ve avukatı ile müşteki Kenan Fidan katıldı.

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Duruşmaya ilk kez katılan Kenan Fidan olay gününu anlattı: “Beni yanına çağırdı, küfür edip vurmaya başladı. Ben de ne olduğunu anlayamadım.”

Sanık Karali’nin olaydan sonra kendisinden özür dilemediğini söyleyen Fidan, “Arayıp sormadı” dedi. Aldığı darbelerden sonra çenesinin çok ağrıdığını belirterek, “Hatta abdestim vardı bozuldu, dudağım yırtıldığı için. Olaydan sonra müdürümün yanına gittim. Her birimin bir büyüğü vardır. ‘Farzetki baban sana vurdu, bir tokat yedin’ dedi” diye konuştu. Son sözü sorulan sanık, davanın düşürülmesini ve beraatine karar verilmesini istedi.



Kararını açıklayan mahkeme, sanık Tayfun Karali’yi, “Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak sureti ile kasten yaralama” suçundan 5 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Karali’nin cezası 5 yıl süre ile ertelendi.